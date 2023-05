LED-belysning fra Glamox til Stena Lines ferjeflåte

Glamox AS gjennomfører et stort prosjekt for å utstyre Stena Lines passasjerferjer med energieffektiv LED-belysning. Foto: Stena Line.

Glamox

Glamox er et av verdens ledende belysningsselskaper.

Er en stor leverandør av energieffektiv belysning av høy kvalitet til profesjonelle bygninger i Europa og til verdens marine- og offshoremarkeder.

Tilbyr bærekraftige belysningsløsninger som forbedrer ytelsen og velværet til mennesker. Som selskap er Glamox også forpliktet til å oppnå Net Zero-operasjoner innen 2030.

Med hovedkontor i Oslo, er Glamox privateid av Triton og Fondsavanse, og et datterselskap av GLX Holding AS.

Sysselsetter rundt 2200 fagfolk, med salg og produksjon i Europa, Asia og Nord-Amerika.

I 2022 var årlige omsetningen 3772 millioner kroner.

Glamox eier en rekke kvalitetsbelysningsmerker, inkludert Glamox, Aqua Signal, ES-SYSTEM, Küttel, LINKSrechts, LiteIP, Luminell, Luxo, Luxonic, Norselight og Wasco.

Dette skiftet til LED-teknologi er en del av Stena Lines bærekraftstrategi, som blant annet inkluderer å redusere CO-utslippene fra eksisterende fartøy med 30 prosent.Glamox er en verdensledende leverandør av belysning til marine, offshore og vindkraftsektoren, og tilbyr en rekke lineære lysarmaturer, downlights og flomlys som fungerer godt selv i tøffe miljøer.Per i dag er de første 15 RoRo (Roll-on Roll-off) og RoPax (Roll-on Roll-off Passenger) ferjer i ferd med å bli utstyrt med rundt 3500 energieffektive LED-armaturer. Fartøyene opererer på Stena Lines ruter i Storbritannia, Sverige, Danmark og Baltikum. Oppgraderingen av alle fartøyene med LED-armaturer vil bli fullført i løpet av de neste årene.– På verdensbasis bidrar shipping til rundt 3 prosent av de globale CO-utslippene, tilsvarende omkring 1 milliard tonn COi året. LED-andelen i shipping er sørgelig lav, omkring 30 prosent sammenlignet med rundt 50 prosent for næringsbygg. Å bytte til LED-belysning er en enkel løsning for rederier som ønsker å redusere kostnader så vel som utslipp, sier Håkon Helmersen, Senior Vice President for Marine, Offshore & Wind-divisjonen i Glamox.– Vi jobbet i tett samarbeid med Stena Line, gjennomførte felles inspeksjoner av skipene deres, og brukte vår digitale energikalkulator for å illustrere energi-, karbon- og kostnadsbesparelsene vi kunne realisere. Å bytte til LED-belysning gir god mening både for lommeboken og miljøet, sier Helmersen.