Leverer batteri til elektriske ferjer i Rotterdam-området

Echandia leverer batterisystemer til Rotterdams nye elektriske ferjer. Illlustrasjon: Damen.

Echandia har skrevet kontrakt med nederlandske Damen Shipyards om levering av batterisystemer for seks ferjer å operere i Rotterdam og nærliggende byer. Dette er den første delen av en stor miljøoppdatering av båtbasert offentlig transport i Rotterdam-området. Det var Ehandias ekspertise innen batterikontroll som avgjorde avtalen.



De miljøvennlige kollektivferjer skal setes inn i Rotterdam og de nærliggende byene Sliedrecht og Dordrecht, samt verdensarvstedet Kinderdijk. Ferjene er konstruert av Damen. Planen er at hybridferjene skal konverteres til elektrisk drift innen 2030.



Kunden er nederlandske Aqualiner-Swets, og bygges for å møte Aqualiner-Swets klimamål ved hjelp av bedre energieffektivitet og et skrog designet for mindre motstand i vannet.



VEKT OG SIKKERHET

Valget falt på Echandias E-LTO batterisystem som det optimaliserer vekt og sikkerhet og også økonomisk mest attraktivt. LTO er det sikreste batterialternativet i dag for bruk i et maritimt miljø uten risiko for overoppheting og kortslutning. E-LTO krever ingen ytterligere tiltak som vannkjøling eller brannslukkingssystemer, og err luftkjølt i et enkelt, trygt og robust system.



– Dette er et veldig spennende prosjekt. Ferjene er designet for å også gi passasjerene gode reiseopplevelser. De er ekstremt drivstoffeffektive på grunn av lav vekt og et hybridsystem som kobles inn på forbrukstopper. De rene elektriske ferjene er av samme type som skl tas i bruk offentlig transport i København, sier Ehandias administrerende direktør Magnus Eriksson.



– Dette er det tredje prosjektet hvor vi samarbeider med Echandia. De er verdensledende innen marin batteriteknologi i dag, og derfor blir vi sammen en vimnn-vinn-kombinasjon. De oppfyller de svært høye standardene for sikkerhet, batterieffektivitetog fleksibilitet som kreves i marine transportnettverket. Det føles trygt å jobbe med Echandia, både fordi de vet hva de gjør og fordi de leverer i tide og fordi det vil være bra for våre kunder, sier Johan Reurink,forsyningskjedesjef i Damen Shipyards Group.

Rotterdam får nye elektriske ferjer. Illustrasjon: Damen.