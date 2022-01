Leverer fremdriftssystem til helelektriske M/S Bris

3D Illustrasjon av M/S Bris. Illustrasjon: Brødrene Aa

Haf Power Solutions AS har signert kontrakt med Brødrene Aa, som skal bygge det helelektriske turistfartøyet M/S Bris, en nysatsing fra rederiet Brim Explorer. Haf Power Solutions leverer hele fremdriftssystemet til det innovative fartøyet, som skal driftes i Oslofjorden fra sommeren 2022.



Brødrene Aa har lang erfaring innen utviklingen av energieffektive fartøy, spesielt de siste tjue årene etter at karbonfiber ble tatt i bruk som byggemateriale. Brim-leveransen blir verftets fjerde helelektriske passasjerfartøy, og Haf Power Solutions takker for å få muligheten til å samarbeide med Brødrene Aa på denne leveransen.



HELELEKTRISK PÅ OSLOFJORDEN

MS Bris er det tredje fartøyet til Brim Explorer, tre innovative fartøy som er skapt i fellesskap med leverandørindustrien i norsk maritim næring. Brim Explorer har lenge vært i front for å skape en grønnere turisme- og opplevelsesnæring til sjøs. Målet med dette innovasjonsprosjektet er å ende opp med et fartøy, og et fremdriftssystem som gir kundene en helt spesiell opplevelse ved å seile lydløst og helt uten vibrasjoner. I tillegg vil prosjektet med sitt fokus på energieffektivisering gi en betydelig besparelse på både utslipp og driftskostnader for rederiet. M/S Bris vil bli det første nullutslippsfartøyet som skal frakte Oslos befolkning og besøkende til opplevelser i Oslofjorden, hele året.



KRAFTSYSTEMET

Leveransen fra Haf Power Solutions har et fokus på sikkerhet, optimalisering av kraftsystemet og vektbesparelser for ytterligere energieffektivitet. Systemet styres fra et egenutviklet Energy Management og Power Management System, og vil i sin helhet kunne kontrolleres fra kontrollstolen i styrhuset.



– Med «MS Bris» tar vi steget videre med å bruke Automotive teknologi inn i marine applikasjoner slik at vi kan gjenbruke driftssikker og kompakte enheter for å øke bruksområdet for elektriske fartøy, samtidig gjør vi den totale løsningen mer kostnadseffektiv sier Bengt Olav Berntsen, CEO i Haf Power Solutions.



MS Bris blir utstyrt med en batterikapasitet på 800 kWh, noe som tilsvarer batteristørrelsen fra rundt 10 elektriske biler. Dette gjør at Bris kan operere hele dagen helt uten lyd og utslipp før det er behov for å lade batteriene.



– Vi valgte Haf Power Solutions nettopp fordi de ønsket å være med på et utviklingsløp for å flytte grensene for elektrisk fremdrift på havet. Med Bris har vi sammen snudd på hver stein for å finne lettere og bedre komponenter og løsninger. I samarbeid mellom leverandørene og verftet introduserer vi en helt ny drivlinje og en smartere styring av powerelektronikken ombord. Dette ville ikke vært mulig uten den kompetansen Haf Power Solutions sitter på, sier Espen Larsen-Hakkebo, teknisk sjef i Brim Explorer.



GRØNNERE TURISME

Fremtidens turisme er helt klart på veg til å bli enda mer bærekraftig når innovative løsninger som fartøyet «MS Bris» sjøsettes. Og Kjell-Christian Krohn-Dale, styreleder i Haf Power Solutions, forteller at de på deres side ser frem til å være med å bidra til grønnere fartøy i den marine sektoren;



– For oss er det helt klart viktig å være med å bidra i et så innovativt og fremoverlent prosjekt, nettopp fordi det er et riktig steg å ta for en grønnere næring, sier Kjell-Christian.



– Brim Explorer har hele vegen vært en spydspiss i skiftet til miljøvennlig turisme. Og samtidig er det veldig kjekt å få muligheten til å jobbe med et, for oss, nytt verft som har god erfaring med å bygge energieffektive båter, fortsetter han.



Søsterskipene Brim og Bard. Foto: Brim Explorer