Leverer skipssett til IWS Fleet

Hoveddimensjoner ALUSAFE 1250 WF:

Maritime Partner

Maritime Partner AS selger og bygger hurtiggående båter av eget design.

Maritime Partner har kunder over hele verden, og har passert 2.300 leverte båter.

Båttyper strekker seg fra offshore redningsbåter, arbeids båter, patruljebåter, turistbåter og andre hurtiggående båter under merkenavnene Alusafe, Seabear/Sjøbjørn og Weedo.

IWS Fleet AS ble etablert med ambisjon om å bidra til opptrappingen av offshore vindkraft som en del av overgangen til fornybare energikilder. Selskapet tar sikte på å ta en ledende rolle i denne overgangen ved å tilby en rekke tjenester som spenner fra drift av servicefartøy, ingeniør-, konstruksjons- og vedlikeholdstjenester samt rådgivning for ulike stadier av vindparkkonstruksjon og drift.«IWS Skywalker» er første skip i en serie på totalt seks fartøy som rederiet har bestilt. De neste vil bli levert i løpet av 2024 og 2025. Maritime Partner skal levere redningsbåt til alle disse seks fartøyene samt arbeidsbåt til fire av dem.– Vi bekrefter satsingen på offshore vindkraft med denne leveringen. IWS er en kunde med store ambisjoner innen vindkraft og det at de har valgt Maritime Partner som leverandør av både redningsbåt og arbeidsbåt er vi svært stolte over, sier Henrik Myklebust, Vice President Sales i Maritime Partner.–Vi har jobbet målrettet inn mot dette viktige markedet i flere år nå og har opparbeidet oss gode referanser og vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med IWS for de neste leveringene. Både skrog og overbygg er produsert i delvis resirkulert aluminium som kan resirkuleres på nytt når båtens levetid er over. I tillegg er motorene som er installert av de mest miljøvennlige som er på markede, sier Myklebust.ALUSAFE 1250 WF blir utrustet med gyro-stabilisator for å forbedre arbeidsmiljøet og komfort for teknikerne og mannskapet. Fremdriftsanlegg er av type Volvo Penta IPS som oppfyller de nye strenge utslippskravene som EU har pålagt skipsindustrien (IMO Tier III). Gode manøvreringsegenskaper, forbedret akselerasjon, redusert støy- og vibrasjon, økt komfort, brukervennlighet og lett serviceadkomst er blant egenskapene til dette fartøyet.Lengde over alt 13.15 meterTotal bredde 3.85 meterAntall passasjerer 12+2 mannskap