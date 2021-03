Leverer stort kjølesystem til Wärtsilä

Hydroniq Coolers har levert selskapets største sjøvannkjølingssystem noensinne. Foto: Hydroniq Coolers/Tony Hall.

Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers har signert en partnerskapsavtale med Wärtsilä og levert selskapets største sjøvannkjølingssystem noensinne til Wärtsiläs nye innovasjons- og produksjonssenter, som heter «Smart Technology Hub».



– På Smart Technology Hub forsøker vi å validere et felles og sentralisert sjøvannskjølesystem som skaper økt fleksibilitet for store installasjoner. Hydroniqs innovative løsning har lavt eget energiforbruk og er svært motstandsdyktig mot tilsmussing, samt at det muliggjør enkel og rask rengjøring ved vedlikehold, sier Juha Päivike, programdirektør for Wärtsiläs Smart Technology Hub.



UNIKT SENTER

Smart Technology Hub er et nytt forsknings-, produktutviklings- og produksjonssenter som ligger i Vaskiluoto i Vaasa, Finland. Det er del av Wärtsiläs langsiktige plan og visjon for smarte marine produkter og smart energi. Senteret er unikt innen sine bruksområder, og skal muliggjøre mer effektiv testing og produktutvikling av nye løsninger for maritim næring og energisektorene. Ved senteret vil Wärtsilä foreta testingen av motorene som produseres i Finland og skal leveres til deres kunder verden over.



– Å bli valgt som leverandør av sjøvannskjølere til hva som utvilsomt er verdens mest moderne teknologiutviklingssenter for marine teknologier er et stolt øyeblikk for oss samtidig med at senteret gir en oss unik mulighet til å vise våre produkter til Wärtsiläs kunder og samarbeidspartnere som besøker teknologisenteret, sier Inge Bøen, daglig leder i Hydroniq Coolers.



Hydroniq Coolers har levert et «Rack» sjøvannskjølingssystem som består av seks kjøleenheter, som hver er 2,5 meter høye. Systemet har en kjøleoverflate på hele 1 820 kvadratmeter og skal brukes til testing av Wärtsiläs skipsmotorer på selskapets Smart Technology Hub. Høykapasitetssystemet har blitt utviklet i samarbeid mellom Hydroniq Coolers and Wärtsiläs designavdeling.



– Dette er det største kjølesystemet vi noensinne har levert, både når det gjelder størrelsen på kjøleelementene og total kjølekapasitet, som tilsvarer kjølingen på omtrent 15 lasteskip på 15.000 dødvekttonn. Systemet samsvarer med Wärtsiläs ambisjon om å anvende Smart Technology Hub til å utvikle nye, verdensledende teknologiløsninger, sier Inge Bøen.



Hydroniq Coolers har produsert og sammenstilt sjøvannskjølerne ved selskapets hovedkontor på Ellingsøy utenfor Ålesund. Systemet ble levert til Wärtsiläs Smart Technology Hub i slutten av februar. Start og igangsetting skal gjennomføres senere i år.



SVÆRT EFFEKTIVT

Marine kjølesystemer anvendes til å redusere temperaturen til skipets hovedmotor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, slik man unngår overoppheting av motoren og andre kritiske systemer. Rack sjøvannskjøler installeres hovedsakelig som et skrogintegrert kjølesystem om bord fartøyer, men systemet er også svært effektiv for industrielle formål på land hvor sjøvann brukes som kjølemiddel.



Hydroniq Coolers er eid er eid av investeringsselskapet SMV Invest AS (tidligere Sperre Mek. Verksted AS). Navnet «Hydroniq» henspiller på temperaturregulering ved bruk av væske.

Inge Bøen, daglig leder i Hydroniq Coolers. Foto: Hydroniq Coolers/Tony Hall.