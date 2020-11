Lofotfishing utsettes ett år

Lofotfishing har vokst og blitt en spennende messe, men nå må arrangøren utsette den kommende messa ett år. Foto: John Inge Vikan.

Fiskerimessa Lofotfishing, som skulle finne sted i Kabelvåg i slutten av mars, er utsatt ett år. Ifølge arrangørens nettside planlegger man i stedet å arrangere messa 1. – 3. april 2022.



Dersom messa hadde blitt arrangert i mars, ville det vært 12 gang den ble arrangert. Gjennom årene er den blitt en viktig regional møteplass for fiskerinæringen, og etter hvert har den samlet stor deltakelse både blant besøkende og utstillere. De siste årene har det vært en klar tendens til at også flere utenlandske utstillere finner veien til Lofoten, og på lista over utstillere finner man mange som ikke deltar på de andre fiskerimessene.



Den første messa i Kong Øysteins hall i Kabelvåg ble arrangert i 1999, med meget positiv oppslutning fra både utstillere og besøkende. Gjennom årene har man klart å øke arealet, og nå disponerer man to haller på til sammen5000 kvadratmeter. De siste årene har det også vært et snitt på mellom 4000 og 5000 besøkende.



Det er også et yrende folkeliv under Lofotfishing, og smaksprøver på god fiskemat er alltid et populært innslag. Foto: John Inge Vikan.