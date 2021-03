Longship overtar Westcon Power & Automation

Westcon Power & Automation får nye eiere. Foto: Westcon Power & Automation

Longship Fund II kjøper 100 prosent av aksjene i Westcon Power & Automation fra Westcon Group. Salget skjer som et resultat av en gjennomgang av den strategiske retningen i Westcon i forbindelse med det pågående generasjonsskiftet i konsernet. Fondet forvaltes av det norske private equity-selskapet Longship, som har spesialisert seg inn mot mellomstore norske vekstselskaper.



Salget skjer som et resultat av en gjennomgang av den strategiske retningen i Westcon i forbindelse med det pågående generasjonsskiftet i konsernet. WPA har hatt en kraftig vekst med sin spesialisering innen elektrifisering og automatisering av fartøy. Enheten står på egne ben og vi mener selskapet har de beste utviklingsmuligheter mot den maritime og industrielle næringen som en uavhengig aktør til Westcon Group.



Longship er et frittstående investeringsmiljø med et dyktig team som skal utvikle selskapet videre nasjonalt og internasjonalt. Longship har latt seg imponere over WPAs kompetanse og tilnærming til mulighetene i det grønne maritime skiftet, og er opptatt av å støtte den videre veksten.



– For våre kolleger og våre kunder vil eierskiftet innebære spennende muligheter når vi skal styrke vår allerede sterke posisjon. Det vil ikke medføre noen endringer i driften eller vår forretningsmodell mot markedet, skriver adm.dir. Gunnvald Mortvedti Westcon Power & Automation I en pressemelding.