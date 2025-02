Lyser ikke ut nytt område for havvind

Det er to måter å koble en havvindpark til markedet – radial tilkobling eller hybrid tilkobling. En radial tilkobling er en kabelforbindelse mellom vindparken og et punkt i det sentrale strømnettet. En havvindpark med en radial tilkobling vil altså sende elektrisiteten fra havvindparken og til det norske kraftnettet.

Man kan også se for seg at man kobler havvindparker til olje og gassanlegg på norsk sokkel. Vindparkene kan enten operere i et isolert system sammen med olje- og gass-plattformene, eller man kan ha en kabel til land. I et isolert system må gassturbinene stadig vekk være i drift som back-up for å ta vindvariasjonene. Med en kabel til land trengs ikke gassturbinene og hvis vindparken er stor nok kan man få en netto forsyning av kraft til land.

En vindpark med hybrid tilkobling har kabler som kan overføre kraft til for eksempel Norge eller Storbritannia eller begge veier. Så når vi snakker om hybride kabler, er det egentlig hybrid tilkobling vi mener.Kilde: SINTEF

Energidepartementet kommer ikke til å lyse ut området Sørvest F for utbygging av havvind i 2025. Statnetts utredning viser at havvindproduksjonen vil være avhengig av statsstøtte, uavhengig av nettløsning. I stedet for utlysning av Sørvest F med en hybrid nettløsning i 2025, vil regjeringen prioritere flytende havvindprosjekter med radial.Departementet har fått overlevert en utredning fra Statnett om mulige nettløsninger for tilknytning av ny havvind fra området Sørvest F til nett på land. Utredningen belyser viktige problemstillinger og bidrar med avklaringer om veien videre for utviklingen av havvind på norsk sokkel. Havvindproduksjon tilknyttet hybride nettløsninger vil kreve statsstøtte og Statnett peker i utredningen på at det er behov for fortsatt teknologiutvikling før et større sammenhengende nett til havs i Europa (Nordsjønett) kan være aktuelt.– Vi står for tiden overfor høye kostnader, både knyttet til havvindproduksjon og tilhørende nettløsninger. Det går klart fram av utredningen fra Statnett at hybridkabler ikke vil løse disse utfordringene. Havvindproduksjonen vil være avhengig av betydelig statsstøtte, uavhengig av hvilken nettløsning vi legger opp til, sier energiminister Terje Aasland.– Vi mener at det ikke er tiden for å gå videre med planlegging av hybridkabler nå. Kostnadsnivået er høyt, det er vanskelig å finne lønnsomhet i prosjektene, regelverket på europeisk nivå er ikke på plass og i en tid med ustabilitet i det europeiske kraftmarkedet er jeg skeptisk til å ytterligere eksponere det norske kraftsystemet for effektutfordringene vi har sett i Tyskland og andre land på kontinentet. I stedet vil regjeringen prioritere flytende havvindprosjekter med radial, sier Aasland.Regjeringen vil videreføre havvindsatsingen og arbeider for å lyse ut områder for flytende havvind så snart som mulig. Det er flere grunner til å ha fokus på flytende havvind: Norske havområder er dype. Flytende havvind vil kunne levere kraft langs hele den norske kysten. I tillegg vil norsk leverandørindustri kunne bygge på over 50 års erfaring fra olje og gass i utviklingen av flytende havvind.Regjeringen utelukker likevel ikke at havvind med hybride løsninger kan bli aktuelt i fremtiden, om situasjonen og kostnadsbildet skulle endre seg.Før sommeren leverer Norges vassdrags- og energidirektorat siste del av strategisk konsekvensutredning av områder som kan være aktuelle for havvind. De fleste av disse er kun egnet for flytende havvind og kun aktuelle for radial til Norge. Utredningen vil gi et godt grunnlag for å ta stilling til hvilke områder som bør åpnes og lyses ut fremover. På bakgrunn av utredningen vil regjeringen utarbeide en plan for veien videre for utvikling av havvind på norsk sokkel. Målet er å gi næringen best mulig forutsigbarhet. Regjeringen står fast ved at det skal gjennomføres jevnlige utlysninger og støttekonkurranser i tiden fremover. Regjeringen vil også legge frem en strategi for leverandørindustrien til havvind.