Lysere tider for Golden Energy Offshore Services

GEOS bruke et av sine nybygde flerbruksskip (multi-purpose plattform service vessels eller MPSVer), Energy Duchess. Golden Energy Offshore Services.

Det nylig fullfinansierte Ålesund-rederiet Golden Energy Offshore Services AS spår lysere tider. Nå har selskapet sikret en kontrakt til minst 7,9 millioner dollar bare første året.



Golden Energy Offshore Services (GEOS) signerte i dag en kontrakt med et ledende, internasjonalt energiselskap. Kontrakten gjelder et generelt forsyningsoppdrag med operasjonsområde med base i Karibien, med oppstart denne høsten.



Kontrakten løper i minimum 12 måneder og har en minimumsbetaling på USD 7,9 millioner. Det gir en driftsmargin på cirka 64 prosent. Befrakter har også en opsjon på å forlenge kontrakten i inntil ett år (to ganger seks måneder), som vil gi en inntekt på ytterligere USD 8 millioner.



VIKTIG KONTRAKT

Dette er en viktig kontrakt for GEOS etter en større snuoperasjon. Etter flere år preget av covid og generell nedtur for offshore-næringen, peker pilene nå oppover for Ålesund-selskapet. Selskapet hadde et godt andrekvartal, med god utnyttelse og stigende ratebilde. Så langt har det oppnådd 100 prosent utnyttelse i tredje kvartal, til attraktive rater.



– Vi er veldig optimistiske. Offshore-markedet har tatt seg kraftig opp, og vi er i en periode med høy utnyttelse, som analyser viser at vil fortsette. Med fire skip, inkludert to toppmoderne nybygg, i full drift og Oaktree som ny langsiktig finansiell partner, er vi godt rigget til å ta del i veksten fremover, sier administrerende direktør Per Ivar Fagervoll.



FULL UTNYTTELSE

Til å oppfylle kontrakten vil GEOS bruke et av sine nybygde flerbruksskip (multi-purpose plattform service vessels eller MPSVer), Energy Empress og Energy Duchess, som begge ble levert i 2019. Dermed er GEOS sikret full utnyttelse på ett av disse skipene til utpå høsten 2023, med mulighet for forlengelse til høsten 2024.



Nylig sikret GEOS seg en refinansieringsavtale verdt USD 45 millioner med den globale kapitalforvalteren Oaktree Capital Management. Selskapet har dermed sikret full finansiering av kjøpet av de to nye flerbruksskipene og er fullfinansiert, noe som gir stabilitet og muligheter i tiden fremover.



MULIGE VEKSTOMRÅDER

Selskapet har ytterligere en ukommitert tilleggsfasilitet på USD 35 millioner fra Oaktree for å finansiere kjøp av nye skip. Fagervoll forteller at det kan være aktuelt både med nybygg og annenhåndstonnasje, eller en kombinasjon av begge, og at selskapet ser på både olje og gass, og havvind, som mulige vekstområder.



– Vår ambisjon er å vokse og utvide flåten de kommende årene, samtidig som vi alltid skal fortsette å opprettholde og utvikle vår sterke kompetanse og vårt høye fokus på det viktige bærekraftområdet, herunder energieffektivitet og -håndtering, grønn operasjon, grønn resirkulering og optimering av livssyklus for skip og maritime driftsmidler, sier Per Ivar Fagervoll.



Per Ivar Fagervoll er administrerende direktør i Golden Energy Offshore Services. Foto: Golden Energy Offshore Services. Energy Duchess. Golden Energy Offshore Services.