MacGregor skal levere utstyrspakke til nye havvindfartøye

De fire skpiene skal bygges ved to forskjellige spanske verft.

MacGregor, en del av Cargotec, har inngått avtale om å levere utstyrspakker til totalt fire servicefartøy for havvind som skal utvide skipsflåten til Edda Wind, del av Østensjø gruppen. Avtalen ble inngått med Cargotec I første kvartal av 2020 og det første skipet vil være i drift i løpet av første kvartal 2022.



To av utstyrspakkene skal leveres til Astilleros Gondán i Spania, som bygger Edda Winds nye Commissioning Service Operation Vessels (CSOV), beregnet for nullutslipps hydrogendrift. Det første av disse fartøyene skal direkte ut i en 11 års befraktningsavtale som starter i første kvartal 2022.



STØRSTE NOENSINNE

Begge skipene som bygges hos Gondán vil være utstyrt med en Horizon, en helelektrisk bølgekompensert gangbane med integrert person- og vareheis. Denne heisen blir den største som noensinne har vært installert på et servicefartøy for havvind. Gangbanen vil være koblet sammen med en fem tonns Colibri 3D bølgekompensert kran. Dette gjør at én operatør kan styre både kran og gangbane fra samme kontrollstasjon montert på skipets bro.



– Østensjø Rederi vil bidra til utvikling av bærekraftig, miljøvennlig teknologi og MacGregors energibesparende løsninger vil bidra til å senke de totale utslippene på Edda Winds nybygg, sier Egil Arne Skare, Prosjektdirektør hos Østensjø Rederi.



DIREKTE I KONTRAKT

De to andre utstyrspakkene skal leveres til Astilleros Balenciaga i Spania, verftet som bygger Edda Winds andre generasjons serviceskip, Service Operation Vessel (SOV), som også er beregnet for nullutslipps hydrogendrift. Det første av disse to skipene skal direkte ut i en 15 års befraktningsavtale fra første kvartal 2022. Disse skipene vil også være utstyrt med en Horizon, helelektrisk bølgekompensert gangbane og en tre tonns Colibri 3D bølgekompensert kran.



Selv om de to SOV skipene er mindre enn deres CSOV søsterskip, vil gangbanen fortsatt kunne nå opp til 34 m over havoverflaten grunnet gangbanens nyvinnende design som er spesialtilpasset Edda Winds behov. Disse to skipene vil også nyte godt av effektiviteten den bromonterte operatørstasjonen gir.



– Når vi utfordret MacGregor på å løse våre, og våre kunders, operasjonelle utfordringer fikk vi raskt løsninger som var godt gjennomtenkt og de gav god og profesjonell teknisk støtte, sier Egil Arne Skare i Østensjø Rederi. – Å utvikle lavutslipp serviceskip handler ikke bare om å velge de mest energieffektive løsningene, det er kombinasjonen av utstyret og vår samlede erfaring innen disse områdene som vil gi disse skipene en miljøvennlig profil.



LANGT SAMARBEID

Ordren er et resultat av et langt samarbeid mellom Edda Wind, deres skipsdesigner og andre nøkkelleverandører som så potensialet i helelektrisk maskineri og integrasjon i skipets systemer.



– MacGregor er stolt over å bli valgt som leverandør av operasjonskritisk utstyr til Edda Winds nybygg. Vi har for øyeblikket seks gangbaner og fem 3D kraner i ulike leveransestadier, som bekrefter vår satsning på forbedrede løsninger og tjenester til våre kunder innen fornybar energi gjennom kombinasjonen av TTS og MacGregors kompetanse, sier Leif Bystöm, leder for offshoredivisjonen i MacGregor.