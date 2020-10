Mange vil bygge utslippsfritt frakteskip

Vard Zerocoaster er et konsept som er utviklet av Vard Design som en mulig løsning på verdens første utslippsfrie frakteskip. Illustrasjon: Vard Design

I juni gikk HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri ut til rederimarkedet og tilbød en langvarig transportkontrakt til det rederiet som kan tilby et utslippsfritt bulkskip. Interessen har vært overveldende, og hele 31 rederi har meldt sin interesse.



Det var tidlig i sommer HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri presenterte et anbudsdokument der rederi og transportaktører ble inviterte til å bygge et utslippsfritt lasteskip mot en langvarig kontrakt. Anbudsdokumentet ble overlevert til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn ved Felleskjøpet sin fabrikk på Kambo utenfor Moss. Nå kan selskapene melde om stor interesse for å være med på det innovative prosjektet for et utslippsfritt skip som skal gå langs norskekysten.

31 forslag

To måneder senere er anbudsfristen utløpt, og det er kommet inn hele 31 forslag fra rederier. Halvparten av de innkomne anbudene er fra norske selskaper. Prosjektleder Lars Erik Marcussen i HeidelbergCement opplyser i en pressemelding at de er godt fornøyde med interessen.

– Interessen har vært overkant av det vi forventet. Det er fantastisk å se at så mange tror på utslippsfri sjøtransport. Nå får vi og Felleskjøpet Agri luksusproblemet med å plukke ut de beste løsningene før vi går videre, sier han.

Ønsker bærekraft

Sammen med Felleskjøpet Agri står HeidelbergCements datterselskap NorStone for frakt av nærmere tre millioner tonn gods på sjøen i Norge. – Som en av de største transportkjøperne i Norge, ser vi at vi har en rolle i å forme fremtidens transportløsninger. Vi ønsker derfor å samarbeide med andre aktører for å legge til rette for teknologi som både er bærekraftig og økonomisk. Prosjektet med å bygge utslippsfrie skip er et eksempel på dette, legger Marcussen til.

HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri vil i tiden fremover velge ut tre til fem aktører som går videre i neste runde. Deretter er målet å designe og bygge et helt nytt skip.

Hvis alt går etter planen, så vil verdens første utslippsfrie frakteskip være på vannet i løpet av 2023.