Mariann Grønseth ny adm.dir. i Torghatten Midt

Fakta:

FosenNamsos Sjø og Torghatten Trafikkselskap fusjonerte fra 1. mars i år, og heter nå Torghatten Midt.

Målet med fusjonen var å bli et slagkraftig rederi for Midt-Norge.

Totalt har det nye selskapet rundt 500 ansatte, 35 fartøy og administrasjon både i Brønnøysund og Trondheim.

Torghatten Midt er et av rederiene i Torghatten AS, som for snart 2 år siden ble kjøpt opp av det svenske investeringsfondet EQT Infrastructure.

Mariann Grønseth gleder seg til å ta fatt på oppgaven:– Jeg er ydmyk og stolt over å ha fått denne muligheten. For at vi skal kunne fullføre det samfunnsoppdraget vi har tatt på oss, er alle ansatte like viktig. Vi skal knytte folk og samfunn sammen, og jeg er glad for å kunne jobbe sammen med masse positive og framoverlente kolleger, og også eiere som lar oss få lov til å satse på grønne og bærekraftige løsninger. Ambisjonen er å være en klimaspydspiss, og det er ei utfordring jeg liker, sier Mariann Grønseth.Grønseth har vært konstituert i stillingen siden mars. Tidligere var hun region- og HR-direktør i selskapet, og har til sammen 6 år bak seg i Torghatten, hvorav ett i Trønderbilene. Hun er utdannet i arbeidsrett og ledelse fra BI.Grønseth ble først kjent med sjø-segmentet da hun jobbet 8 år i offshore-selskapet Stena Drilling. Før det, var hun 15 år i SAS og hadde ansvar for folk og all operativ drift på Trondheim Lufthavn Værnes.