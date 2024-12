Marin Teknikk sikra kontrakt i nisjemarked

Om Geoquip Marine

Geoquip Marine spesialiserer seg på offshore geotekniske undersøkelser og ingeniørløsninger, og leverer pålitelige data for å støtte ulike markeder, inkludert offshore fornybar energi, sivil infrastruktur, olje og gass og vitenskapelig forskning.

De opererer en flåte av avanserte fartøy og borerigger, utstyrt for å håndtere utfordrende marine miljøer.

Geoquip Marine legger vekt på sikkerhet, bærekraft og nøyaktig datalevering, noe som sikrer vellykket prosjektgjennomføring over hele verden.

Deres omfattende tjenester inkluderer datatolkning, laboratorietesting og skreddersydde undersøkelser fra kystnært til ultradypt vann.

Marin Teknikk AS har inngått avtale med Geoquip Marine, Sveits, og Green Yard Kleven for design & engineeringarbeid i forbindelse med ombygging av supplyfartøyet MT6000 Mk.II “Atlantica Provider”, til et geoteknisk fartøy. Geoquip har kjøpt fartøyet fra Atlantica Shipping til dette formålet.Fartøyet skal etter ombyggingen fremstå som et spesialisert offshorefartøy for geotekniske operasjoner og Marin Teknikk setter stor pris på å kunne bistå rederiet med dette oppdraget. Ombyggingen består blant annet av ny ekstra innredningsmodul, oppgradering av eksisterende innredning, installasjon av moonpool, ombygging av cargosystemer, nytt DP system og montering av et GMTR150t boretårn med tilhørende støttesystemer på og under dekk og nye kraner for å nevne noe.Fartøyet var opprinnelig bygget av Kleven verft i 2006 som «Rem Fortune» og får nå navnet «Geoquip Silvretta». Det ble bygget som en PSV med dieselelektrisk framdrift og er 85,65 meter lang og 19,7 meter bredt. Fartøyet får med den nye innredningsmodulen en kapasitet på 50 personer. MT6000 designet har vært et miljøvennlig design med lavt forbruk og vist seg også til å være et populært design som enkelt kan tilpasses nye segmenter, innen offshore wind og energysupportfartøy.Marin Teknikk har hatt et langt og godt samarbeid med Green Yard Kleven gjennom mange år. Med over 40 prosjekt i sammen er bedriften stolt over å ha fått på plass enda et prosjekt.– Det er med glede vi registrerer at Geoquip Marine setter pris på det norske maritime clusteret vi har i vår region, med mange gode leverandører, kvalitetsverft og pålitelig designselskap. Sammen kan vi levere et kjempegodt produkt på kort tid. Fartøyet ankom GYK i helgen og vi er allerede godt i gang med prosjektet.