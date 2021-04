Marinemotor nummer 160 til skandinaviske fiskebåter

Løfting og senking av en 6EY33W-motor i fartøyets skrogkonstruksjon. Et nært samarbeid mellom verftet og Yanmar om prosedyren for å senke motorene ned i skroget sørget for at jobben ble utført med høy presisjon. Foto: Yanmar.

Yanmar har levert sin motor nummer 160 til fiskerinæringen i skandinaviske farvann. Mer enn 45 motorer, inkludert denne, er allerede levert i Norge gjennom verftet Larsnes Mek. Verksted AS. Et sterkt bevis på det langvarige samarbeids- og tillitsforholdet mellom Yanmar og Larsnes Mek. Verksted og norske skipsverft, arkitekter og rederier.



Denne 2999 kW 6EY33W fremdriftsmotoren er en del av en bestilling på to, og vil bli installert på en ny brønnbåt bestilt av Rostein AS for transport av laks og smolt. Fartøyet er designet av Skipskompetanse AS i Norge. I tillegg til hoveddrivmotoren med middels hastighet, leverer Yanmar også to Yanmar 6EY22ALW dieselgeneratorsett som genererer pålitelig elektrisk kraft til viktige støttesystemer om bord.



TIDLIG UTE

Allerede i 1998 var Jarle Gunnarstein, CEO i Larsnes Mek. Verksted, blant de første som anerkjente Yanmars kvalitet og importerte de første Yanmar-motorene til Norge.



– Yanmar har vist seg å være en sterk leverandør av stabil, pålitelig strømforsyning som holder fartøyene i gang, selv under de tøffeste forhold. Motorene er økonomiske, rene og holdbare. Vi kan alltid stole på Yanmars omfattende tekniske ekspertise når det gjelder service, vedlikehold og installasjon, en presisjonsjobb der vi noen ganger virkelig må skyve grensene for optimalisering av motoren, sier han.



AVANSERT FISKERITEKNOLOGI

Den norske fiskerinæringen er kjent for sin innovative styrke og bruk av den nyeste teknologien. Eric Tigelaar, avdelingsleder for Yanmar Commercial Marinemener man er svært heldige og takknemlige for våre sterke relasjoner i Norge.



– Den avanserte kunnskapen og kapasiteten innen norsk havbruk og fiskeri er ekstremt viktig for Yanmar. Det norske markedet utfordrer og motiverer oss til å finne løsninger og videreutvikle våre marinemotorer, slik at vi kan innfri kundenes forventninger både i Norge og globalt.



De vedlagte bildene viser løfting og senking av en 6EY33W-motor i fartøyets skrogkonstruksjon. Et nært samarbeid mellom verftet og Yanmar om prosedyren for å senke motorene ned i skroget sørget for at jobben ble utført med høy presisjon.



YANMAR

Yanmar ble grunnlagt i Osaka, Japan i 1912, og var den første produsenten som lyktes med å lage en kompakt dieselmotor i praktisk størrelse i 1933. Med dieselmotorer som hjørnesteinen i virksomheten, fortsetter Yanmar utviklingen av sitt produktutvalg, sine tjenester og sin ekspertise innen totalløsninger som utstyrsprodusent. Som leverandør av små og store forbrenningsmotorer, landbruksmaskiner og anlegg, anleggsutstyr, energisystemer, marinemotorer, maskinverktøy og komponenter, spenner Yanmars globale virksomhet over sju forretningsområder.

En ny motorb vil bli installert på en ny brønnbåt bestilt av Rostein AS og buygget ved Larsnes Mek. Illustrasjon: Skipskompetanse.