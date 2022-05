Maritime Partner har sikret nok en kontrakt

ALUSAFE CAT 21 tilhører en modellrekke, som har flere bruksområder og fartøytypen har allerede bevist sine gode sjøegenskaper. Foto: Maritime Partner.

Maritime Partner har inngått kontrakten med rederiet AQS i Flatanger. AQS har videre inngått en timecharter-avtale for tjenester til Cermaq Finnmark. «Avtalen mellom AQS og Cermaq har fokus på bærekraft, boforhold og arbeidskapasitet i den daglige tjenesten for dem og Maritime Partner er meget stolte med å kunne bidra med kunnskap og teknologi til å møte dette målet» sier Peder Myklebust, daglig leder i Maritime Partner.



Båten, en ALUSAFE CAT 21 tilhører en modellrekke, som har flere bruksområder og fartøytypen har allerede bevist sine gode sjøegenskaper. Skroget har effektive, moderne linjer med lav motstand gjennom vannet som reduserer effektbehovet på maskineriet og dermed reduserer utslippene. Denne nye varianten får et design som gjør den tilpasset kundens behov innen dykking, ROV med posisjonering og vaskesystem for nøter. Fartøyet vil utrustes for et mannskap på fire, og ha en maks fart på 26 knop. Fartøyet er en videreutvikling gjort i nært samarbeid med rederiet og blir prosjektert, bygget og utrustet ved Maritime Partner sitt anlegg i Ålesund.



STOR OG SLAGKRFTIG

AQS AS er en av Norges største og mest slagkraftige sjøentreprenører. De er spesialister på havbruk, men utfører også alle typer service- og dykkeroppdrag. Med 15 servicefartøyer, samt fire i bestilling så er de en av de største tilbyderne av denne type tjenester til oppdrettsnæringen.



AQS satser på bærekraft, og som et ledd i dette monteres en batteripakke på 368 kWt i dette nybygget. Denne kapasiteten gir mulighet for nullutslipp ved arbeider rundt mære, ved ROV operasjoner og ved not spyling.



Teknisk sjef i AQS, Kristian Hjertvik, forteller at dette prosjektet har pågått et drøyt halvt år i tett dialog med Maritime Partner. Dette blir kystens heftigste dykkerbåt. Men sin fart, sine uslåelige sjøegenskaper og gode bofasiliteter blir dette en fantastisk tilvekst i AQS flåten.



MARITIME PARTNER

Maritime Partner AS selger og bygger hurtiggående båter av eget design. Maritime Partner har kunder over hele verden, og har passert 2.200 leverte båter. Båttyper strekker seg fra offshore redningsbåter, arbeidsbåter, patruljebåter, turist- og passasjerbåter og andre hurtiggående båter under merkenavnene ALUSAFE, SEABEAR/SJØBJØRN og WEEDO.



Hoveddimensjoner Alusafe Cat 21:

Største lengde 21,90 meter

Total bredde 7,80 meter

Ant. passasjerer/mannskap 8

Fart 26 knop

Motor/fremdrift Volvo IPS 1050

Byggemateriale Aluminium

Ny kontrakt for Maritime Prtner. Fra venstre Lena Einseth (Salgssjef AQS), Sigmund Sætnan (Tekn.insp AQS), Kristian Hjertvik (Teknisk Sjef AQS) og Anders Bjørdal (Area Sales Manager - Maritime Partner). Foto: Maritime Partner. Skroget har effektive, moderne linjer med lav motstand gjennom vannet som reduserer effektbehovet på maskineriet og dermed reduserer utslippene. Foto: Maritime Partner.