Maritime Partner sikrer kontrakt med Forsvarsmateriell

Maritime Partner befester sin posisjon som leverandør av patruljebåter til Kystvakten. Kontrakten med Forsvarsmateriell gjelder levering av 5 båter av typen «SJØBJØRN 38» som skal erstatte eksisterende båter ombord på Nornen-klassen til Indre Kystvakt.



Båttypen er et helt nytt konsept som skal utvikles i dialog mellom Maritime Partner og Forsvarsmateriell. Designet har fått typebetegnelsen «SJØBJØRN 38». Viktige kriterier for den nye båten var blant annet at man får en god arbeidsplattform for alle de ulike oppdragene som skal utføres samt at båtene passer inn i eksisterende struktur i skipene.



Et annet viktig element er at ved å velge båter produsert i aluminium, oppnår en uovertruffen styrke i kombinasjon med et grønt materiale. Det er brukt resirkulert aluminium og ved endt livsløp kan båten delvis resirkuleres.



PRESTISJEKONTRAKT

– Som vi alle vet, så har Forsvaret et svært viktig samfunnsoppdrag og stiller høye krav til kvalitet og sikkerhet på utstyret som skal leveres. Vi er glade for å få fornyet tillit og bli valgt som leverandør av nok en type patruljebåter. Kontrakten for levering av båtene tilsier at tre av disse skal leveres i 2025 og to i 2026. Dette bidrar til å holde god aktivitet hos Maritime Partner fremover,» sier Henrik Myklebust, Vice President Sales i Maritime Partner.



STOREBROR

Båten viderefører mange av de gode egenskapene til de mindre Sjøbjørn 23 og Sjøbjørn 25 som i dag er førstevalget av lettbåter ombord i de aller fleste av skipene til Sjøforsvaret. «Sjøbjørn 38 vil bli en meget spennende og viktig modell i sortimentet fremover for Maritime Partner.



Båtmodellen bidrar til å utvide vår portefølje av patruljebåter til det militære markedet. Den er et ypperlig alternativ for NATO-land som ønsker en båt i denne størrelsen» tilføyer Henrik Myklebust, Vice President Sales i Maritime Partner.



Maritime Partner

Maritime Partner AS selger og bygger hurtiggående båter av eget design.

Maritime Partner har kunder over hele verden, og har passert 2.300 leverte båter.

Båttyper strekker seg fra offshore redningsbåter, arbeidsbåter, patruljebåter, turistbåter og andre hurtiggående båter under merkenavnene Alusafe, Sjøbjørn/Seabear og Weedo.



