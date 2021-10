Maritime Partner as skal levere nyutviklet arbeidsbåt til Cermaq

ALUSAFE 1500 Work – skal bygges i delvis resirkulert aluminium og er designet og utviklet i sin helhet av Maritime Partner. Illustrasjon: Maritimt Partner.

Cermaq Norway AS har inngått kontrakt med Maritime Partner AS i Ålesund om levering av en 15m arbeidsbåt med overtakelse i tredje kvartal 2022.



Den nye båten er en ALUSAFE 1500 Work som er en nyutvikling basert på dykkerbåten ALUSAFE 1500. Båten er spesielt designet for service- og opplæringsoppdrag i Finnmarksområdet og bygget for operasjon året rundt i tidvis tøffe farvann.



Båten er utrustet for ett mannskap på tre, blir sertifisert for seks personer og er spesialtilpasset for serviceoppdrag. Den er utrustet med både kran, nokke og høytrykksspyler for vedlikehold av utstyr på lokaliteter. Mannskapet har også ett lite verksted i tillegg til lagerplass ombord for verktøy og utstyr.



Om bord er det tre lugarer og oppholdsrom med bysse forut under dekk. Den er konstruert og tilpasset for operasjon i nordlige farvann og vil ha komfort for lengre arbeidsøkter på Cermaqs anlegg i Nord Norge. Overbygget rommer i tillegg til broen også en sittegruppe, ett romslig bad og arbeidsrom, sistnevnte med inngang fra akterdekk. Det er inndelt i våt/skitten sone og tørr/rein sone.



VIKTIG KONTRAKT

Båten er basert på suksessen vi har hatt med dykkerbåten ALUSAFE 1500 LDV, som allerede har flere operatører rundt kysten. Nå har vi enda en variant spesialtilpasset kravene i oppdrettsbransjen og den blir en viktig referansebåt, sier Arne K Dybvik, Salgs- og markedsdirektør i Maritime Partner. Kontrakten kommer på ett viktig tidspunkt for oss i Maritime Partner og vil gi aktivitet i teknisk avdeling umiddelbart og deretter sikre full aktivitet i verkstedet når utrustningen starter litt ut på nyåret, sier Peder Myklebust, CEO i Maritime Partner. Vi er også spesielt glade for å få Cermaq på kundelisten da de er en stor operatør av arbeidsbåter. Og håper at denne kontrakten fører til ytterligere samarbeid i fremtiden.



OPPDRETT

Maritime Partner har flere båter spesialdesignet for oppdrett og havnæringer. Båtene har blitt meget godt mottatt av kundene og har bevist sine gode sjøegenskaper og evne til å håndtere tøffe forhold langs norskekysten. De er solide og har stor innebygd sikkerhet for operasjon i allslags vær og årstider langs hele kysten, sier Arne Dybvik videre. Maritime Partner har flere tiår med erfaring fra å bygge båter brukt offshore under ekstreme forhold og kvalitetskrav. Denne erfaringen har vi nå tatt med oss og videreført til havbruksnæringen.

Båten er utrustet med moderne og effektive diesel motorer med IPS propellsystem fra Volvo Penta. Toppfarten er 30 knop og båten er bygget etter Sjøfartsdirektoratets regler, med fartsområde liten kystfart. Illustrasjon: Maritimt Partner.