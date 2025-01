Maritime Robotics leverer avanserte USV-er til DEME

Maritime Robotics er en ledende leverandør av avansert autonom teknologi som muliggjør trygge, bærekraftige og kostnadseffektive maritime operasjoner og applikasjoner.

Siden 2005 har Maritime Robotics utviklet og levert autonome navigasjonssystemer og ubemannede overflatefartøy til kunder over hele verden, og forbedret de operasjonelle evnene for en rekke maritime anvendelser, inkludert marin kartlegging og overvåking, miljøovervåking, tilsyn og inspeksjon og mer.

Maritime Robotics er en viktig medlemsbedrift både i Ocean Autonomy Cluster, NORDSEC Nordic Defence og Security Cluster.

Selskapet samarbeider også med FI Næringshage og FI Ocean Space Incubator som er en del av Sivas nasjonale inkubasjonsprogram.

DEME Group

DEME er en ledende leverandør av løsninger innen offshore energi, miljøsanering, mudring og marin infrastruktur.

Med nærmere 150 års erfaring er DEME en pioner innen innovasjon og teknologi, dedikert til bærekraftige løsninger på globale utfordringer som klimaendringer, befolkningsvekst, urbanisering, økende maritim handel og miljøproblemer.

Maritime Robotics, en ledende aktør innen teknologi for ubemannede overflatefartøy (USV), leverer nå to topp moderne USV-er til DEME, en global leverandør av løsninger i maritim sektor.Dette er en milepæl som markerer et nytt kapittel i samarbeidet mellom de to selskapene, innen både innovasjon, effektivitet og bærekraft i maritime operasjoner.Leveransen inkluderer både den 2 meter lange USV-en «Otter» og den større, mer avanserte 6 meter lange USV-en «Mariner». Otteren, er en helelektrisk katamaran som er spesialdesignet for effektiv og presis datainnsamling i skjermede, kystnære og grunne områder.Som et komplement tilbyr Mariner både en større lastekapasitet, utholdenhet og rekkevidde, noe som muliggjør mer krevende offshore-oppdrag. Begge fartøyene er energieffektive og med lavutslippsdesign.– Maritime Robotics er stolte av å fortsette samarbeidet med DEME, sier Vegard Evjen Hovstein, CEO og grunnlegger av Maritime Robotics.– Partnerskapet understreker kvaliteten og påliteligheten til våre produkter og den tilliten kundene våre har til oss, sier han.Både Otter og Mariner USV-ene er designet for å levere presisjon, ytelse og bærekraft.Otteren utmerker seg i grunne og kystnære farvann, mens Mariner er utviklet for offshore-oppdrag med utvidet utholdenhet og høy tilpasningsevne. Sammen utvider de DEMEs kapasitet innen datainnsamling og operasjonell effektivitet, og setter nye standarder i bransjen.Dette samarbeidet viser hvordan innovasjon og bærekraft kan forenes for å forme fremtiden for maritim industri.