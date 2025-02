Maritime Robotics og Jan De Nul sjøsetter Vaquita 04 i Dubai

Jan De Nul

Jan De Nul Group er et globalt anerkjent selskap som spesialiserer seg på mudring, offshore-konstruksjon og miljøtjenester.

Med over 90 års erfaring leverer selskapet innovative og bærekraftige løsninger for marin infrastruktur, landvinning – å skape nytt land fra hav, og fornybare energiprosjekter.

Med hovedkontor i Luxembourg opererer Jan De Nul over hele verden, og kombinerer banebrytende teknologi med miljøhensyn for å løse komplekse utfordringer på tvers av bransjer.

Maritime Robotics

Maritime Robotics er en ledende leverandør av avansert autonom teknologi som muliggjør trygge, bærekraftige og kostnadseffektive maritime operasjoner.

Siden 2005 har Maritime Robotics utviklet og levert autonome navigasjonssystemer og ubemannede overflatefartøy til kunder over hele verden, og styrket de operasjonelle mulighetene for en rekke maritime applikasjoner, inkludert marin kartlegging, miljøovervåking, overvåking og inspeksjon.

Maritime Robotics er en viktig medlemsbedrift både i Ocean Autonomy Cluster og NORDSEC Nordic Defence and Security Cluster. S

elskapet samarbeider også med FI Næringshage og FI Ocean Space Incubator som er en del av Sivas nasjonale inkubasjonsprogram.

En USV (Uncrewed Surface Vessel) er et ubemannet fartøy som opererer på vannoverflaten og brukes til oppgaver som kartlegging, overvåking og inspeksjon uten behov for en fysisk besetning om bord.– Innovasjon og samarbeid står sentralt i vårt partnerskap med Jan De Nul. Vaquita 04 er et eksempel på hvordan avansert USV-teknologi forbedrer effektiviteten og nøyaktigheten i maritim kartlegging, sier Sebastian Minfjord, Service Manager i Maritime Robotics.Dubai er kjent for sine ambisiøse infrastrukturprosjekter, blant annet Palm Jebel Ali, en massiv kunstig øygruppe som opprinnelig ble igangsatt i 2002 og relansert i 2024. Dette prosjektet krever presis kartlegging for å håndtere byggeutfordringer, spesielt i grunne farvann mellom de kunstige «palmebladene», hvor tradisjonelle metoder er mindre effektive.Vaquita 04, en spesialtilpasset Otter USV, er utviklet for å møte disse kravene.– Å jobbe med Jan De Nul er alltid en givende opplevelse. Deres ekspertise innen maritim teknologi og fremtidsrettede tilnærming gjør dem til en ideell partner i utviklingen av fremtidens maritime kartlegging, forteller Ingebrigt Stamnes Reinsborg som er service engineer i Maritime Robotics.Utstyrt med et multistråle-ekkolodd og en vinsjbasert lydhastighetsprofil (SVP – Sound Velocity Profiler) samler Vaquita 04 inn avgjørende batymetriske data for en rekke bruksområder, inkludert mudring, landreklamasjon, strandprofilering og sandplassering. Dataene brukes til å analysere den batymetriske situasjonen før, under og etter arbeidene, noe som gir mer presis planlegging og gjennomføring med minimal miljøpåvirkning.– Maritime Robotics’ Otter-plattform gjør det mulig for oss å kartlegge områder der det er for farlig å bruke et konvensjonelt kartleggingsfartøy. Ved å bruke Otter USV-er ønsker vi å tilby en sikrere og mer miljøvennlig kartleggingsmetode for våre ansatte og for naturen. Suksessen med disse enhetene i våre prosjekter verden over har nylig ført til ytterligere investeringer med kjøpet av Vaquita 05–07. Vi ser frem til videre samarbeid med Maritime Robotics for å flytte grensene og utforske innovasjoner innen ubemannede overflatefartøy, forteller senior engineer i Jan De Nul, Nils Lowie.