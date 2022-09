Medstraum – verdens første utslippsfrie hurtigferje

Fjellstrand levert 14. juli sitt bnr. 1700, Medstraum, til kollektivtrafikkselskapet Kolumbus.Båten skal settes i trafikk mellom Stavanger og nærområdene i Rogaland, er designet av verftet og har fått betegnelsen Fjellstrand Commuter FC30 Electric.

Medstraum er verdens første helelektriske og utslippsfrie hurtigferje klassifisert i henhold til International Code of Safety for High-Speed Crafts (HSC-koden), og vil starte en prøvepassasjertjeneste mellom Stavanger by og omkringliggende samfunn og øyer i 3. kvartal 2022. Fartøyet har et supereffektivt katamaranskrog, og vil ha en servicehastighet på 23 knop med strøm fra nettet som eneste energikilde.

147 PASSASJERER

Rederi og verft mener Medstraum presenterer fremtidens nullutslipp hurtigferje-konsept for sikker og effektiv passasjertransport for nærområdene til byer ved sjøen. Nybygget har en kapasitet på 147 passasjerer og innkvartering av et mannskap på tre. Det er oppstillingsplass for 20 sykler på fordekket. Med elektrisk drift vil reisen bli rolig og stille, og utformingen av passasjerområdene er slik at utsikten til sjøen og landskapet som passeres er god. Nybygget er 30,4 meter langt med en bredde på ni meter. De to elektriske motorene på 550 kW hver gir fartøyet en marsjfart på 26 knop. Alle batterier er plassert over dekk for god sikkerhet og for å gjøre tilgjengeligheten ved vedlikehold god. Batteriene har en kapasitet på 1,5 MWh som gir en times operasjonstid ved normal fart. Det er ingen backupløsning med fossil drift om bord. Les hele omtalen her.

