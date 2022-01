Miljøteknologi til Norwind Offshores nye fartøy

Rotasjonskreftene (dreiemomentet) blir produsert av en kompakt og effektiv PM-motor som er integrert rundt ytterdiameteren av propellen.

Det er ingen gir og tannhjul involvert. Motorkraften blir overført direkte til propellen.

Dette gir propellen rask responstid med bruk av minst mulig energi og som også kan bli brukt til å redusere fartøybevegelser i sjøen.

Disse enhetene er også støysvake i forhold til tradisjonelle thrustere og krever ikke eksternt kjølesystem.

PM-thrustrene er dessuten plassbesparende inne i skroget. På denne måten blir PM thruster-teknologien både rederens og skipsdesignerens beste venn.

Kongsberg Maritime

Et forretningsområde i Kongsberg Gruppen, er en global leverandør av marine systemer som tilbyr innovative og pålitelige 'Full Picture' teknologiløsninger for alle sektorer innen maritim industri, inkludert handelsflåten, offshore, cruise, subsea, marine, fiskeri og ferger.

Disse omfatter alle aspekter av marin automatisering, sikkerhet, manøvrering, navigering og dynamisk posisjonering, samt skipsdesign, energistyring, dekkhåndtering og fremdriftssystemer.

Selskapet har hovedkontor i Norge og har produksjons-, salgs- og servicefasiliteter i 34 land

Kongsberg Gruppen

Et internasjonalt, ledende globalt teknologiselskap som leverer oppdragskritiske systemer og løsninger med ekstrem ytelse for kunder som opererer under ekstremt utfordrende forhold.

Vi samarbeider med nasjoner, virksomheter og forskningsmiljøer, for å flytte grensene for teknologiutvikling i næringer som romfart, offshore og energi, handelsflåte, forsvar og luftfart med mer.

Kongsberg har om lag 11.000 ansatte lokalisert i mer enn 40 land, og har en samlet omsetning på 25,6 milliarder kroner i 2020.

Thruster-teknologi fra Kongsberg Maritime vil bidra til at fartøyene kan operere med minst mulig bruk av energi i langvarige oppdrag offshore.De to fartøyene designet av Vard er Commissioning Service Operations Vessels (CSOVs), en skipstype rettet spesielt mot oppstart og service innen det voksende markedet for havvind.En viktig nøkkel for miljøprofilen til de to nybyggene er elektrisk propulsjon med permanent magnet-drevne (PM) thrustere utviklet ved Kongsbergs anlegg i Ulsteinvik. PM-thrustere bidrar til bedre manøvrering, redusert støy om bord i fartøyet og i sjøen, samt høyere propulsjonseffektivitet. Det siste betyr redusert energiforbruk og lavere miljøutslipp.– Vi investerer i denne teknologien i trygg forvissning om at det vil lønne seg på sikt. Driftskostnadene våre blir betraktelig redusert i forhold til om vi hadde installert konvensjonell thrustere og det samme skjer med miljøavtrykket. Det gir oss skip som er konstruert for fremtidige avanserte maritime operasjonen knyttet til offshore havvindparker, sier CEO Svein Leon Aure i Norwind Offshore.Dette er den andre kontrakten av denne størrelsen på PM-thrustere til offshore vind-markedet på kort tid for Kongsberg Maritime. Fra før står Rem offshore under bygging hos Vard på kundelisten.– Begge disse kundene har ambisjoner i havvind-markedet og velger løsninger der miljøhensyn og langsiktig satsing går hånd i hånd. At to rederier på Sunnmøre satser på PM-teknologien er dessuten viktig for vår videre satsing, sier Ottar Ristesund, SVP Sales Propulsion & Engines i Kongsberg Maritime.Norwind Offshore vil få levert en pakke med to PM hovedpropeller og to PM tunnel thrustere som per nye skip. I tillegg omfatter ordren en swing-up thruster per skip. Det første av de to nye fartøyene av Vard 4 19 design er planlagt levert fra Vard i andre kvartal 2023, det andre i tredje kvartal 2024. Verftet har opsjon på bygging av ytterligere to fartøy av samme design.For konvensjonelle thrustere er propellen drevet av en aksling tilkoblet en ekstern motor. For en PM thruster derimot er det et elektriske magnetfelt som genererer rotasjon rundt ytterkanten av propell bladene.