Miljøvennlig kabelskip utrustes med Azipod

Orange Marine

I drift siden 1860, kabelskipsavdelingen i Frankrikes departement for post og telekommunikasjon ble et heleid datterselskap av Orange Group i 1999.

I 2010 kjøpte Orange Elettra, et Telecom Italia-datterselskap i samme bransje.

Orange Marine er spesialisert på arbeider knyttet til sjøkabler, fra studier, prosjekteringsfasen og undersøkelser, til installasjon av regionale- eller interkontinentale forbindelser og vedlikehold av eksisterende kabler.

Orange Marine driver seks kabelskip og ett undersøkelsesskip.

Det vil inngå i Orange Marine France-flåten som nå står for 15 prosent av verdens spesialbygde kabelleggings- og reparasjonsskip. 100-metersfartøyet vil ha en komplett kraft-, fremdrifts- og automatiseringspakke fra ABB, inkludert Azipod-systemet. Finansielle detaljer om kontrakten ble ikke oppgitt.Fartøyet er utviklet av Vard Design for å møte spesifikke prioriteringer på energiforbruk og ytelse. Nøyaktig dynamisk posisjonering (station-keeping) og manøvrerbarhet er avgjørende for komplekse kabelleggings- og reparasjonsoperasjoner, samtidig trenger skipet relativt høye hastigheter for raske forflytninger.Vi ser fram til å jobbe med ABB på dette avanserte, moderne fartøyet. Det vil uten tvil sette nye standarder for kabelskip når det gjelder ytelse og miljøvennlig drift, sier D.V. Abeysinghe leder for Colombo Dockyard.To 1,8 megawatt Azipod-enheter er valgt for å oppfylle rederiet krav til høye transitthastigheter med maksimal drivstoffeffektivitet og gir 360-graders manøvrerbarhet for å sikre nøyaktig dynamisk posisjonering selv under utfordrende værforhold. Et 500 kWt batterilagringssystem er også integrert i pakken for backup av strøm, noe som også vil redusere drivstofforbruket under kabelarbeid og sikre kontinuitet i tilfelle et uventet strømbrudd.– Azipodfremdrift var et opplagt valg, sierEmmanuel Décugis, prosjektleder for nybygg hos Orange Marine.– Den kombinerer optimal manøvrerbarhet med reduserte effektbehov og lave utslipp. Samtidig gir den mulighet for integrasjon av forskjellige energikilder et fleksibelt og fremtidssikkert system som vil sikre effektiv fartøysdrift i mange år fremover.Kraftsystemet vil bli kontrollert av ABBs kraft- og energistyringssystem PEMS™, som også vil øke feiltoleransen og gi en høy grad av pålitelighet, samtidig som den sikrer maksimal levetid for batteriene.Kontrakten kommer når ABB feirer 30 år med Azipodfremdrift og er nok et eksempel på hvordan konseptets oppfinnsomhet fortsetter og kombineres med forbedringer for å utvide sin kundebase, tre tiår etter lansering.- Etter 30 år med Azipodfremdrift er det spesielt gledelig at skipet nummer 300 vil være en pioner i energi og kommunikasjon, sier Juha Koskela, leder for ABBs marinevirksomhet. - Vi er også glade for vårt andre prosjekt med Colombo Dockyard, etter et tidligere kabelleggerprosjekt i 2017.Azipod-teknologien gir eiere dokumentert drivstoffbesparelse på 20 prosent i forhold til konvensjonelle akselbaserte løsninger, reduserte utslipp og full integrasjon med høyeffektive hybridløsninger. I tillegg til å frigjøre plass om bord, lar Azipod-enhetens eksterne plassering skipsdesignere optimalisere ytelsen til skrogformen. Kobling av propellen direkte til fremdriftsmotoren eliminerer gir og annet tilleggsutstyr, noe som reduserer vedlikeholdskostnadene.Fartøystyper som benytter avanserte Azipodfremdriftssystemer får betydelige effektivitetsgevinster, og inkluderer nå kabelleggere, offshore konstruksjonsfartøyer, havvindskip, isbrytere og isbrytende, kommersielle fartøy, inkludert LNG-frakt-, cruise- og ekspedisjonsskip.Når det kommer i drift, vil det nye Orange Marine-skipet ha et mannskap på 76 og vil bli fjernovervåket og støttet av eksperter fra ABBs globale nettverk av ABB AbilityCollaborative Operations Centers. Ekstern støtte og oppkobling, sammen med avansert dataanalyse i ABB Ability™ Remote Diagnostics System, vil forbedre driftssikkerheten og ytelsen, samtidig som den hjelper til med å oppdage og rette feil umiddelbart om bord.