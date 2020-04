Miljøvennlig kontrakt til Westcon Yards

Westcon Yards har nylig signert kontrakt med Fjord1 for hybridisering av tre 120-bilers ferjer. Verftet i Florø posisjonerer seg dermed som en av Norges ledende leverandører av batteridrevne ferjer.



Kontrakten har en samlet verdi på rundt 200 millioner kroner. Ferjene skal etter hvert nyttes i ferjesambandet Halsa-Kanestraum som er en del av E39 i Møre og Romsdal, forteller verftet i en pressemelding.



GLEDELIG

– Dette er veldig gledelig, sier verftsdirektør ved Westcon Yard Florø, Trygve Solaas. Dette er en viktig kontrakt for oss som selskap og et viktig signal til våre ansatte. Denne kontrakten smaker ekstra godt i disse dager hvor koronasituasjonen preger oss alle. Den første fergen vil starte ombyggingen 1. august.

Ferjeselskapet Fjord1 ASA er et børsnotert selskap og er et ledende ferjeselskap i Norge. Med sine 1200 ansatte er de også aktive innen hurtigbåt, catering, og fjordbasert reiseliv. Selskapet har en uttalt målsetting om å være best på miljøvennlig og pålitelig transport, og arbeider kontinuerlig med å utvikle nybygg i verdensklasse.



GODE REFERANSER

– Westcon Yards vant denne kontrakten i sterk konkurranse med andre gode verft. De har gode referanser på større ombygginger, men også det å elektrifisere ferjer til batteridrift. Fjord1 har gode erfaringer med Westcon Yards og vi er veldig trygge med å plassere denne ordren hos dem, sier teknologi- og prosjektdirektør i Fjord1 ASA, Nils Kristian Berge.



Trygve Solaas mener Westcons satsing på grønne løsninger for skips farten er en utvikling som kommer til å fortsette og selskapet har en klar strategi om å være det ledende miljøvennlige verftet i Norge.