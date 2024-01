Minneverdig desember for Vard

Vard trenger og har plass til flereansatte, sier Alberto Maestrini. Foto: Vard

I løpet av desember 2023 hadde Vard sitt høyeste ordreinntak i løpet av en måned i hele selskapets historie. Siden det første verftet ble etablert i 1938, har denne måneden vært all time high.



I løpet av desember 2023 signerte Vard Group kontrakter for nærmere 8 milliarder kroner.



Administrerende direktør i Vard, Alberto Maestrini sier disse signeringene selvfølgelig er viktige for konsernet:



– Kontraktene sikrer arbeid for de ansatte og gjør det mulig for oss å utvikle selskapets finansielle situasjon videre. Vi har hatt røde tall i mange år, og disse signeringene, sammen med et dedikert arbeid for å bli mer effektive, gjør at vi har bedre kontroll over selskapets fremtid.



Den rekordhøye ordreinngangen påvirker også Vards behov for flere ansatte i Norge:



MÅ ANSETTE NÆRMERE 150 NYE

– I tillegg til rekrutteringen vi gjorde i 2023, må vi ansette nærmere 150 nye medarbeidere i Norge i løpet av 2024, sier Alberto Maestrini.



– Vi trenger både produksjonsarbeidere og ingeniører i alle selskapene våre; Vard Electro, Vard Interiors, Seaonics, Vard Design, og på de tre verftene våre.



Vard har allerede økt antallet lærlinger for neste år og har rekruttert blant studenter som er klare til å begynne i jobb etter endt studium i sommer. Per nå har hele Vard-konsernet 1260 ansatte i Norge.



– Men det er plass til flere, sier Maestrini.



IKKE ALENE

Maestrini understreker at Vard ikke er alene om dette, i den maritime klyngen og lokalsamfunn knytet til skipsbygging og prosjektering, er alle avhengige av hverandre.



– De ansatte i bedriftene våre – også på verftene, er stort sett nordmenn som har dagliglivet sitt og familie i lokalsamfunnene. Vard er ofte ei hjørnesteinsbedrift i mange av disse samfunnene, og flere rapporter viser at en verftsarbeider opprettholder fem andre arbeidsplasser. Så i desember var ikke bare viktig for Vard, men for alle våre medskipsbyggere, konkurrenter, leverandører, den lokale matbutikken og hele samfunnet.