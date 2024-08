MMC First Process inngår avtale med FRD Japan

Daiji Tadokoro/Head of Production/FRD Japan (t.v.) og Børre Waagan salgssjef landbasert og Tetzuro Sogo/Co-CEO/FRD Japan. Foto: MMC First Process

MMC First Process har signert avtale om å levere teknologi og utstyr til det japanske selskapet FRD Japan er del eid av det japanske Mitsui konsernet. FRD Japan bygger et landbasert oppdrettsanlegg for regnbueørret i Chiba, øst for Tokyo.



Etter en periode med testproduksjon i liten skala, er FRD Japan nå klar for å oppskalere produksjonen, og anleggets beliggenhet gir enkel tilgang til et ettertraktet marked for fisk av premium kvalitet.



MMC First Process skal levere et komplett system for fiskehåndtering, som inkluderer systemer for smolt og stor fisk. Leveransen omfatter blant annet fiskepumper, sorteringsmaskiner, ventilsystemer og automasjon for fiskehåndtering.



LANGSIKTIG SAMARBEID

– Kontakten med FRD ble opprettet i 2021, og siden det har vi arbeidet tett sammen om planlegging av anlegget. Vi har bygget de nødvendige relasjonen og skapt tryggheten for å kunne avslutte forhandlingene om en kontrakt, sier Børre Waagan, Sales Director Onshore Aqua i MMC First Proces.



Partene har flere ganger besøkt hverandre for gjennomføring av arbeidsmøter og besøk til anlegg for å se utstyr og systemleveranser fra MMC First Process i bruk, noe som har vært en spennende og lærerik prosess.



– Denne kontrakten vil nok være en viktig døråpner til asiatiske markedet, og vi arbeider nå konkret med flere tilsvarende prosjekter der FRD Japan vil være en viktig referanse, sier Waagan.



STOLT SAMARBEIDSPARTNER

– Vi er stolte av å ha sikret en så viktig avtale for videre utvikling og vekst. Det har vært viktig for oss å knytte til oss ledende kompetanse for å imøtekomme kvalitetsforventningene fra markedet. Med MMC First Process' erfaring er vi trygge på at våre behov for fiskelogistikk vil bli løst på en sikker og effektiv måte, sier CEO i FRD Japan, Tetz Sogo.



Børre Waagan legger til at det er en spennende prosess å jobbe med FRD Japan hele tiden. – Vårt felles konstante fokus på fiskevelferd og har vært avgjørende. Fiskevelferd og produktkvalitet henger sammen, og vi har vært enige om at kun topp kvalitet er godt nok. Nå ser jeg frem til å se det ferdige anlegget i drift og kunne få smake på den fantastiske maten.