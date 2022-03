MMC First Process inngår partneravtale med Bømlo Skipsservice

Sveinung Vestbø (t.h.) og Eileen Brandal frå Bømlo Skipsservice sammenmed og Petter Leon Fauske MMC First Process. Foto: MMC First Process.

MMC First Process har gjennom de siste årene opplevd en eventyrlig utvikling og styrker nå serviceapparatet gjennom en partneravtale med Bømlo Skipsservice.



– Vi har en skalerbar forretningsmodell som går på å knytte til oss gode partnere slik at vi kan sikre både vekst og skalerbarhet samtidig som vi i varetar gjennomføring og kvaliet i våre leveranser. Dette gjør vi allerede på flere områder i selskapet, så det å sikre grunnlag for videre vekst og god oppfølging til kundene våre gjennom en partner som Bømlo Skipsservice, er naturlig ledd i våre planer for god kundeoppfølging, sier Petter Leon Fauske, CEO i MMC First Process.



STOLT VERFTSDIREKTØR

– Bømlo Skipsservice skal levere kvalifisert personell og service tjenester gjennom den etablerte partner avtalen. Vi er svært takksomme for tilliten MMC First Process viser når de inngår denne rammeavtalen med oss, sier CEO Sveinung Vestbø i Bømlo Skipsservice.



– Det er et kvalitetsstempel og en bekreftelse for det arbeidet vi har gjort med å styrke og øke vår bemanning med kvalifisert personell når en slik verdensledende aktør som MMC First Process velger nettopp oss avslutter han.



ARBEIDET GODT IGANG

– Vi har alt jobbet sammen på flere prosjekter og avtalen som nå har falt på plass er et resultat av det gode samarbeidet og gode leveranser vi har sett over tid.

Geografisk så er det en topp beliggenhet på verftet og fleksibiliteten dette gir oss gjør at vi kan skalere opp serviceaktivtetene våre raskere. Dette kommer kundene våre til gode og vi gleder oss veldig til fortsettelsen, sier Head of BU Service & aftersales Eileen Brandal.