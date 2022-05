MMC First Process leverer til banebrytende anlegg i Miami

MMC First Process

MMC First Process er et norsk selskap.

Vi baner vei i sjømatindustrien gjennom å tilby komplette og bærekraftige systemløsninger for håndtering, prosessering og kjøling av fisk på hav og land innen fiskeri og havbruk – over hele verden.

Vårt mål er å gjøre våre kunder til de beste i verden på håndtering, prosessering og kjølig av havets viktigste matressurser på en effektiv, skånsom og bærekraftig måte.

Atlantic Sapphhire

Atlantic Sapphire er banebrytende med sitt lokale, Florida baserte, Bluehouse® landbaserte lakseoppdrett og der igjennom global transformasjon av proteinproduksjon.

Atlantic Sapphire har drevet sitt innovasjonssenter i Danmark siden 2011 med et sterkt fokus på FoU og innovasjon for å utstyre selskapet med teknologien og prosedyrene som gjør selskapet i stand til å kommersielt oppskalere produksjonen i sluttmarkeder nær forbrukeren.

I USA har selskapet identifisert og innhentet de nødvendige tillatelser for å bygge sitt Bluehouse® på den ideelle beliggenheten i Homestead, Florida, like sør for Miami.

Selskapet har fullført fase 1-konstruksjon, med kapasitet til å slakte ca. 10.000 tonn (HOG) laks årlig.

Selskapet fullførte sin første kommersielle høsting i USA i september 2020.

Atlantic Sapphire bygger for tiden sin fase 2-utvidelse, som vil bringe den totale årlige produksjonskapasiteten til 25 000 tonn, og har et målrettet slaktevolum i 2031 på 220.000 tonn.

En svært gledelig utvikling i dette samarbeidet sier Frank Edvard Vike – CSO i MMC First Process etter å ha mottatt den formelle bestillingen på utvidelsen av systemløsningene til Atlantic Sapphire. Utvidelsen av kontrakten som ble inngått i august 2021 betyr at MMC First Process nå skal levere hele systemet for fiskehåndtering til det landbaserte oppdrettsanlegget i Miami.CEO i Atlantic Sapphire, Johan E. Andreassen, fremhever at Atlantic Sapphire kjenner MMC First Process godt og at de har arbeidet tett sammen de siste årene. Utvidelsen av kontrakten skjer som følge av nyvunnet teknologi og den samlede kompetansen selskapet innehar. MMC First Process sine løsninger tilfredsstiller Atlantic Sapphire’s strenge krav til fiskehåndtering. Andreassen sier i en kommentar at et effektivt og skånsomt system for fiskehåndtering er en nøkkelfaktor til lønnsomhet og optimal utnytting av produksjonskapasiteten i Atlantic Sapphire’s landbaserte anlegg.Børre Waagan forteller at selskapets mangeårige erfaring med fiskehåndteringssystem til brønnbåter har resultert i at MMC First Process nå er svært godt rigget og posisjonert for komplette leveranser innen fiskehåndtering til landbasert oppdrett. Vår løsning for fiskehåndtering er en svært vital del av landbasert oppdrett, mange omtaler dette som «hjertet i anlegget», og den beskrivelsen stemmer nok godt med det vi ønsker å bidra med avslutter WaaganAtlantic Sapphire har satset på denne teknologien fordi den bidrar til å sikre selskapets mål om bærekraftig produksjon, sier Lars Christian Vik, Fish Movement Design Engineer i Atlantic Sapphire. Systemet for fiskehåndtering fra MMC First Process inneholder ny teknologi som gjør det mulig med mer skånsom håndtering av fisken. Skånsom håndtering øker fiskevelferden.Fisken trives bedre, den vokser bedre og produksjonen vår blir enda mer bærekraftig, sier Vik. Atlantic Sapphire setter stor pris på samarbeidet med MMC FirstProcess. De tenker bærekraft, de er kunnskapsbasert og har evnen til å tenke nytt, avslutter Vik.Det ligger et solid utviklingsarbeide bak teknologien som nå skal leveres til Atlantic Sapphire. MMC First Process har gjennom forsøk og kommersielle installasjoner dokumentert at fiskevelferden blir svært godt ivaretatt med denne teknologien. Børre Haanes Waagan, Sales Manager Land Based Farming i MMC First Process, sier at et viktig prinsipp for den nye teknologien er å sørge for at hele fisken er i vann når den håndteres. Med skånsom forflytting, fullvannstransport og ny pumpeteknologi vet vi at fisken har det godt når den flyttes, nå gleder vi oss over å ha fått enda mer tillitt og ansvar på det nye spennende anlegget i Florida sier Waagan til slutt.