MMC First Process med ny omfattende leveranse til Hima Seafood

MMC First Process AS er en verdensledende leverandør av fullintegrerte systemer for skånsom og energieffektiv håndtering av levende fisk både til sjøs og på land, prosessering av fisk og fiskeprodukter, vannbehandling og kjølesystemer for fiskeindustrien.

Eyvi AS utvikler og bygger totalløsninger for landbaserte oppdrettsanlegg og er i førersetet for innovative løsninger basert på RAS-teknologi som sparer miljøet og sikrer god fiskevelferd. Eyvi er totalentreprenør for Himas anlegg på Rjukan.

Hima Seafood AS er byggherre for og skal drifte det anlegget på Rjukan som blir verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret. Fullt utbygget vil anlegget produsere omtrent 9000 tonn i året.

Marel Seafood er en del av det globale Marel-konsernet og en ledende leverandør av løsninger for prosessering av fisk fra råstoff til ferdig produkt

Under den nye avtalen vil MMC First Process levere en komplett prosessfabrikk til Hima Seafood i tett samarbeid med Marel Fish, som MMC First Process etablerte et strategisk samarbeid med vinteren 2024.Løsningen levert av MMC First Process er basert på flere tiår med ekspertise innen utvikling, montering og levering av systemer for prosessering og håndtering av sjømat med fokus på energieffektivitet. Etter slakting og forprosessering i anlegget som MMC First Process skal levere og installere på Rjukan, fraktes fisken videre til Filetfabrikken i Nittedal, hvor både MMC First Process og Marel tidligere har levert utstyr for videreforedling.Eyvi valgte MMC First Process som sin foretrukne partner gjennom en konkurranse med flere andre leverandører. Eyvi sin begrunnelse for valget er at MMC First Process kunne levere et nøkkelferdig anlegg med kjent teknologi som er skånsom mot fisken, og at de var spesielt løsningsorientert for å sammen finne den optimale løsningen for prosjektet.– Vi mener at vi har valgt den beste løsningen, sier Kine Rivers Marhaug, fiskehelsesjef i Eyvi AS, og fortsetter:– Spesielt med tanke på dyrevelferd hvor løsningen gir en human og skånsom bedøvelse og blødning, etterfulgt av en rask nedkjøling, og for å sikre minst mulig stress og høyest mulig kvalitet på sluttproduktet.Stig Morten Skaar, salgssjef for prosessering i MMC First Process, sier dette er en ekstremt viktig kontrakt for selskapet:– Anlegget er nøye utformet og det er valgt løsninger for å sikre skånsom håndtering i alle ledd av produksjonen, hvor sluttproduktet er ferdigsløyet ørret som pakkes før de distribueres for videre foredling. Designet er utviklet i nært samarbeid med kunden og Marel for å optimalisere utnyttelsen av produksjonskapasiteten. Kompetansen vår partner Marel tilfører på pakking, merking og sporbarhet demonstrerer leveringsevnen i en komplett verdikjede.Kjølesystemet for råvaren er avgjørende for å opprettholde kvaliteten på sluttproduktet. Ved å holde produktet på en konsekvent lav temperatur gjennom alle stadier av produksjonen, sikrer Hima Seafood produksjon av førsteklasses ørret.– Som leverandør av integrerte systemer tar MMC First Process hånd om hele verdikjeden. Bærekraftig håndtering av gjenværende råvare er en svært viktig del av produksjonsprosessen, forklarer Skaar.Lars Erling Krogh, administrerende direktør i MMC First Process, og Diego Lages, salgsdirektør i Marel Fish, sier at dette er noe vi har jobbet med lenge:– Vi er sikre på at vårt strategiske partnerskap med Marel skaper synergier som overgår det enhver annen leverandør kan tilby. Gjennom 2024 har vi vist at dette samarbeidet kommer våre kunder betydelig til gode, sier Krogh.– Vi vil fortsette å jobbe tett sammen for å utvikle denne fantastiske bransjen på en måte som best sikrer våre kunders interesser. Vi gleder oss over denne strategisk viktige kontrakten og ser frem til mange spennende muligheter med Eyvi i årene som kommer, avslutter de to fornøyde partnerne.