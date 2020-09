Moen Marin bygger nytt fartøy for AQS

Fra venstre: Salgssjef Viktor Finseth i Moen Marin, teknisk sjef Kristian Hjertvik, prosjektleder Lena Einseth og daglig leder Ove Løfsnæs i AQS.

AQS har inngått avtale med Moen Marin om bygging av et nytt ett-skrogs servicefartøy på 24 meter, med kraftige kraner og utstyr for sikkert og effektivt fortøyningsarbeid.



– Vi er svært glade for å få levere en ny båt til AQS. At de velger en 24-metring, som selskapet har to av fra før, viser at dette er gode båter. sier salgssjef Viktor Finseth i Moen Marin AS.



Dette blir det sjette fartøyet AQS får levert fra Moen Marin, og den tredje 24-metringen. Det nye fartøyet har samme skrog som AQS Namdal og Troll og er designet av Marin Design.



– Fartøyet bygger på et velkjent konsept, men er forsterket og optimalisert spesielt i forhold til sikkerhet og effektivitet, sier daglig leder Ove Løfsnæs i AQS AS.



Nybygget får kraner på 150 og 90 tonn/meter, mot 90 og 65 på dagens båter. For å øke sikkerheten for mannskapet, blir nokker på styrbord side erstattet med vinsj. Fartøyet utstyres med platelås på skinne, taulås (T-lock), haikjeft og taupinner fra SHM for mest mulig sikker og effektiv håndtering av fortøyninger.



STØRRE OG TYNGRE OPPGAVER

– Vi ser at kundene etterspør større båter med større krankapasitet. Det er stadig større og tyngre oppgaver som skal løses på lokalitetene, sier teknisk sjef Kristian Hjertvik i AQS.

Viktor Finseth sier at denne typen båt passer godt til servicerederi som kjører mellom flere lokaliteter og går mye i åpen sjø. - Det er ingen tvil om at ettskrogs fartøy går bedre i sjøen enn katamaraner, sier han.



Moen Marin har levert 7 fartøy av samme type. Nybåten blir byggenummer 267 for Moen Marin. Båten er allerede under bygging og skal leveres like over nyttår.



Valget av Moen og 24-meteringen ble gjort fordi de to søsterskipene har fungert godt, og fordi Moen er en profesjonell partner, opplyser Løfsnæs og Hjertvik.



- Det er en styrke at båten er standardisert og at det er et solid apparat bak. Det merker vi godt i daglig bruk og ved videresalg av båter fra Moen, sier Ove Løfsnæs.



Det nye fartøyet blir en mellomklassebåt i AQS-flåten, som består av fire typer fartøy: Større fartøy som AQS Odin og AQS Njord, mellomklassefartøy på rundt 24 meter som AQS Loke, AQS Namdal og Troll, katamaraner på 15 meter og hurtiggående dykkerfartøy.



FAKTA

• Type: NabWork MD 2411

• Motor: Caterpillar C32, 746 kW (1000 hk)

• Dobbel dekksvinsj 60T og 30T

• Platelås, T-lock, taupinner og haikjeft fra SHM

• Palfinger PK 150002 (M) H og Palfinger PK 90002 M Hx