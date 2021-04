Moreld etablerer selskap for offshore vind

Moreld skal etabler et flytende offshore vindselskap med har direkte tilgang til konkurransedyktig understells-teknologi for flytende havvindmøller. Ved å etablerere Moreld Ocean Wind og å samarbeide med Ocergy Inc. vil Moreld være i posisjon til å tilby komplette EPCI-løsninger for flytende havvind.



Moreld lanserer Moreld Ocean Wind (MOW), en uavhengig teknologi, produkt- og serviceleverandør til den lytende havvindIndustrien. Samtidig kunngjør Moreld en betydelig investering i, samt etablering av samarbeidsavtale, med Ocergy Inc., som også mottar en tilsvarende investering fra Chevron Technology Ventures. Ocergy Inc. er et design- og teknologiselskap som tilbyr bærekraftige offshoreløsninger gjennom OCG-Wind, et lav-kostnad fundament for flytende vindturbiner, samt havobservatørbøyen OCG-DATA.



Samarbeidsavtalen som er inngått mellom Ocergy og MOW danner et svært godt grunnlag for å gjennomføre prosjekter i større kommersiell skala. Samarbeidet knytter en av de mest lovende OFW-teknologiene i verden sammen med en sterk EPCI-organisasjon for å etablere en komplett industrialisert forsyningskjede i Norge og andre strategiske regioner globalt.



ETABLERT AKTØR

-Moreld er allerede en etablert aktør i offshorevind-markedet med ledende kompetanse innen ingeniørtjenester, marine operasjoner og produktløsninger. Moreld er eid av fond gjennom HitecVision, en "Private Equity” investor spesialisert på investeringer i den europeiske energibransjen.



– Gjennom dette samarbeidet vil Moreld Ocean Wind være posisjonert til å bli en ledende leverandør av nøkkelferdige løsninger til fremtidens offshore havvindutviklere, sier Geir Austigard CEO Moreld AS.



Med investeringen i Ocergy Inc. møter Moreld Ocean Wind industriens behov for konkurransedyktige fundament for flytende offshore vindturbiner. Ocergys teknologi har stort industrialisering potensial og kan samtidig oppfylle krav til lokalt leverandør innhold. I tillegg har Ocergy utviklet en datainnsamlingsbøye for kartlegging av miljø- og biomangfold i områder man vurderer flytende havvind. For å lede selskapet fremover har Moreld Ocean Wind ansatt Kristian Ravn som CEO, en dansk veteran innen offshorevind. Han har hatt flere ledende stillinger i relevante bedrifter som Universal Foundation og Semco Maritime - selskaper som utfører både nybygg- og modifikasjonsprosjekter.



– MOW vil bygge videre på havvindkompetansen i Moreld konsernet. Dette muliggjør full-integrerte og dedikerte prosjektgrupper som utfører EPCI-kontrakter raskt og feilfritt, sier Kristian Ravn.



NØDVENDIGE MUSKLER

– Støttet av kompetansen i Moreld, vil MOW ha de nødvendige musklene til å jobbe med havvind utviklere slik at prosjektene leveres med forventet kvalitet, på plan og på budsjett.



– Vi er svært glade for dette partnerskapet, da det vil sette Ocergy i stand til å fremme og kommersialisere vår innovative teknologi, sier Ocergy CEO Dominique Roddier.



– Med Moreld Ocean Wind ombord får vi en pålitelig partner som vil kunne gi en fullverdig EPCI-løsning for OCG-Wind – som dekker et nøkkelbehov for mange av våre kunder, sa Roddier.



Moreld er en norsk industrigruppe bestående av seks forretningsdivisjoner med 3200 ansatte. Selskapet har en sterk posisjon i offshore industrien og en strategi rettet mot nye kundesegmenter basert på eksisterende kompetanse.



Ocergy er et teknologiselskap som utvikler bærekraftige offshore-løsninger.