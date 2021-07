Mørenot leverer nytt oppsamlingssystem

Fakta om The Ocean Cleanup

Beskrevet som historiens største opprydningsaksjon

Ideell organisasjon med ambisjon om å bruke teknologi for å rense verdenshavene for 90 prosent av det flytende plastavfallet innen 2040

Etablert av den unge nederlenderen Boyan Slat i 2013

Fakta om Mørenot

Mørenot har vært leverandør av teknisk utstyr til den marine næringen i over 100 år.

Er i dag en ledende global utvikler og produsent av utstyr til fiskeri-, havbruk- og offshorenæringen.

Mørenot er til stede på 17 lokasjoner i Norge, fra Karmøy i sør til Båtsfjord i nord, hvor de produserer og leverer utstyr og tjenester til kunder innenfor havbruk, fiskeri og offshore.

I tillegg kommer virksomheten i utlandet med totalt 10 lokasjoner i Nord-Amerika, Europa og Asia.

Fakta om plast i havet

Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet

80 prosent av plasten som ender i havet kommer fra land

I naturen har plast en levetid på flere hundre år og plastforsøplingen er en trussel mot alt dyreliv i havet

Kilde: WWF

Denne uken lanserer The Ocean Cleanup sitt helt nye oppsamlingssystem, kalt System 002 (med kallenavnet “Jenny”), som markerer neste steg på veien mot den hollandske organisasjonens mål om å rydde opp 90 prosent av verdens flytende havplast innen 2040. Oppsamlingssystemet er levert av det norske selskapet Mørenot, og hvis alt går etter planen, vil det bidra med å rense opp et område av det store søppelfeltet tilsvarende en fotballbane – hvert 15. sekund.- Mørenot leverer løsninger for bærekraftig høsting av havets ressurser og vi derfor er utrolig stolte av at vi med norsk teknologi og kompetanse spiller en viktig rolle i verdens største havopprydning, sier Arne Birkeland, konsernsjef i Mørenot.The Ocean Cleanup er en ideell organisasjon som utvikler avansert teknologi for å rense verdenshavene for plast ved hjelp av rensebåter i elver og havrenseanlegg.– Plast i havet er en enorm miljøutfordring som mange av oss ser med egne øyne når vi i sommer er på stranden. Alle aktører må bidra for å løse problemet med nødvendig kompetanse, teknologi og reguleringer slik at vi kan beskytte havets økosystemer. Det føles i denne sammenheng svært viktig og meningsfylt å jobbe med The Ocean Cleanup, som drives av innovasjon og teknologi, mot deres ambisiøse mål, sier Birkeland.Mørenot ble kontaktet med forespørselen om å bidra med design, produksjon og testing av oppsamlingssystemet System 002 tidligere i år. Selskapet har levert både analyser av det nye oppsamlingssystemet, instrumentering, dokumentasjon og de fysiske delene som taue åk, skrev, vingemoduler for de 2 x 400m vingeseksjonene, oppsamlingspose, samt instrumenter festet på disse.– Dette er et spesialprosjekt der vi har brukt vår styrke som leverandør og utviklingspartner av skreddersydde løsninger i tett samarbeid med et svært kompetent team fra The Ocean Cleanup. Vi har kombinert teknisk utvikling og produksjon og virkelig tatt i bruk kompetanse fra vår lange historie som leverandør til fiskeri- og havbruksnæringen.The Ocean Cleanup lykkes i 2019 med å samle plast i Stillehavet med en tidligere utgave (System 001B), og planlegger en retur til det store søppelfeltet senere denne måneden med System 002.– Teamet i Mørenot deler vår lidenskap for rene hav og vår tro på at teknologi er viktig for å nå dette målet. Vi er veldig tilfredse med at systemet ble levert i tide og ser virkelig frem til hvordan det vil samle store mengder havplast, sier Lonneke Holierhoek, leder for forskning og outsourcet virksomhet i The Ocean Cleanup.