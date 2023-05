MS «Medstraum» nominert til EU-pris

MS «Medstraum» er blant finalistene til å vinne European Sustainable Energy Awards 2023.

Utslippsfrie MS «Medstraum» er blant finalistene til å vinne European Sustainable Energy Awards 2023.



– Vi er utrolig stolte av fartøyet vårt, og vi er utrolig stolte av å være blant de få finalistene som kan vinne denne prestisjetunge prisen. Vi tyvstartet på fremtiden da vi satte «Medstraum» inn i ordinær rutedrift for Kolumbus i høst. Vi satte en ny standard for grønnere høyhastighetstransport til sjøs. Akkurat nå ser hele den maritime verden til Norge – og til Stavanger-regionen, sier Marianne Chesak, fylkesordfører i Rogaland Fylkeskommune.



Chesak er gudmoren til MS «Medstraum». Både Kolumbus og Rogaland Fylkeskommune er blant de 14 partnerne bak det EU-finansierte TrAM-prosjektet som har utviklet nullutslippsfartøyet. European Sustainable Energy Awards (EUSEW Awards) løfter frem de fremste europeiske satsingene innen energieffektivisering og fornybar energi.



UTSLIPPSFRI FRAMTID

«Medstraum» har vært i rutedrift for rederiet og mobilitetsselskapet Kolumbus siden september i fjor.



– Vi er avhengige av hurtigbåter i Norge, men selv om vi bare hadde et par hurtigbåter i drift før vi fikk «Medstraum», stod sjøtransport for hele 56 prosent av utslippene fra transport i regionen vår. Med «Medstraum» på sjøen, i daglig og utslippsfri drift, har vi tatt viktige skritt mot målet vårt om å bli klimanøytrale innen 2030, sier daglig leder i Kolumbus, Edith Nøkling.



Hurtigbåten er skreddersydd for å være så energieffektiv som mulig. Ved å ta i bruk aluminium med lav vekt, er «Medstraum» vesentlig lettere en tradisjonelle hurtigbåter. Nytt skrog og nytt fremdriftssystem har sørget for at hurtigbåten har vært oppe i hastigheter over 29 knop – utelukkende med fornybar strøm som drivstoff.



AKSELERERER DET GRØNNE SKIFTET

– Den modulære tankegangen som er utviklet og tatt i bruk i TrAM-prosjektet er selve nøkkelen til suksessen vår. Tradisjonelt har skip og fartøy blitt bygget ett og ett. Ved å høste inspirasjon fra europeisk bil- og flyindustri, har TrAM-teamet revolusjonert måten å tenke skipsbygging på, sier Nøkling.



Modularitetsprinsippet gir redere muligheten til å velge ulike forhåndsdesignede moduler – skreddersydd deres ønsker og behov. Modulene kan bygges ved ulike verft før de blir satt sammen. Dette fører til billigere design- og utviklingskostnader. Byggeperioden blir også kortere og rimeligere.



– Suksessen bak «Medstraum» beviser at samarbeid på tvers av bedrifter, landegrenser og privat- og offentlig sektor er selve nøkkelen til å akselerere det grønne skiftet. Vi er stolte over at det er den grønne maritime industrien i Norge som har bygd fartøyet, sier administrerende direktør Ada Jakobsen i Maritime CleanTech, som har initiert og etablert dette industrisamarbeidet som fikk prosjektstøtte fra EU.



Medstraum er bygd på Fjellstrand verft, med leveranser fra mellom andre Servogear, Wärtsilä, Corvus Energy, Leirvik og Hydro.



TrAM-prosjektet er en av tre nominerte som kan stikke av med den europeiske prisen. Vinneren vil bli stemt frem ved hjelp av en folkeavstemming. Prisen deles ut under åpningen av European Sustainable Energy Week i «EU-hovedstaden» Brussel 20. juni.



Alle partnerne I TrAM-prosjektet: Maritime CleanTech (NO), Kolumbus (NO), Rogaland fylkeskommune (NO), Fjellstrand (NO), Leirvik (NO), Hydro (NO), Servogear (NO), Wärtsilä (NO), HSVA (NO), University of Strathclyde (GB), National Technical University of Athens (GR), Fraunhofer IEM (DE), Uber Boat by Thames Clippers (GB) and De Vlaamse Waterweg (NL).