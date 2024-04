MSC Cruises flåte vokser

Byggingen av MSC World America går inn i sluttfasen, samtidig som byggingen av MSC World Asia nå har startet. Foto: MSC Cruises

Samtidig som skipsbyggingen av MSC World America går inn i sluttfasen med en navneseremoni i Miami 9. april 2025, starter byggingen av søsterskipet og det tredje skipet i World Class-serien - MSC World Asia.



MSC Cruises World Class-skip hyller de ulike verdensdelene, og i tillegg til MSC World Europe og MSC World America har byggingen av MSC World Asia nå startet. World Class-serien har et av de laveste karbonavtrykkene i cruisebransjen, ifølge International Maritime Organisations Energy Efficiency Design Index (EEDI), og MSC World Asia blir en videreutvikling av disse høytytende skipene - med et enda lavere karbonavtrykk.



BANEBRYTENDE TEKNOLOGI

– Vi er svært stolte over å kunne starte byggingen av MSC World Asia. Det tredje skipet i World Class-serien vil ha banebrytende teknologi, noe som gjør det til et av de reneste og mest energieffektive skipene i verden. Skipet er et symbol på MSC Cruises' og Chantiers de l'Atlantiques langsiktige partnerskap og miljøengasjement, sier Laurent Castaing, General Manager, Chantiers de l'Atlantique.



World Class-skipene kjennetegnes av en iøynefallende silhuett og en karakteristisk loddformet baug som reiser seg vertikalt fra vannlinjen, med en elegant Y-formet hekk som åpner seg mot en imponerende utendørs promenade. Dette skipet er en ultramoderne urban metropol til sjøs som byr på en verden av opplevelser med 22 dekk, mer enn 2600 lugarer og suiter og 40 000 m2 fellesarealer. MSC Cruises' hittil største Yacht Club-område, det såkalte "skipet i skipet", vil by på uovertruffen komfort, sjenerøse fellesområder, inkludert en privat lounge og restaurant, elegante suiter og store uteområder med et soldekk over to dekk med panoramautsikt over havet.



FREMTIDENS FERIEOPPLEVELSE

– MSC World America er nok et eksempel på det utrolig profesjonelle samarbeidet mellom oss og Chantiers de l'Atlantique, som vi har designet fem særegne og innovative prototyper sammen med - den siste er den banebrytende World Class-plattformen. For hvert skip streber vi etter å forbedre og utvikle ikke bare miljøteknologien, men også nye funksjoner som beriker gjesteopplevelsen når vi designer for fremtidens ferieopplevelse, sier Pierfrancesco Vago, styreformann i MSC Cruises.



Den nye generasjonen dual-fuel forbrenningsmotorer vil bidra til å redusere utslippene og redusere metanutslippene med 30 prosent sammenlignet med dagens teknologi. MSC Cruises deltar i et EU-finansiert prosjekt, GREEN RAY, som arbeider for å minimere metanutslippene ved å utvikle ny teknologi som kan installeres på eksisterende og nye skip. De første testene av det nye forbrenningskonseptet har vist oppmuntrende resultater.



LANDSTRØMTILKOBLING

MSC World America og MSC World Asia, samt alle nye MSC Cruises-skip, vil være utstyrt med landstrømtilkobling som standard, og der det er tilgjengelig i land, reduseres utslippene ved at skipets motorer kan slås av i havn. Smart teknologi brukes overalt på skipet for å sikre at gjestene kan reise komfortabelt og samtidig holde energi- og vannforbruket lavt. Et robust resirkuleringsprogram om bord minimerer avfallsmengden, og til og med propellene er utformet for å redusere støy og unngå å forstyrre livet i havet.



MSC World Asia blir det tredje skipet i World Class-serien. På bildet MSC World Europe, et av de andre skipene i denne klassen. Foto: MSC Cruises.