Multi Electric – verdens første fullelektriske servicebåt

FSV Group AS fikk den 2. mars overlevert Multi Electric fra Sletta Verft. Den 17 meter lange båten vil være den første båten som skal operere elektrisk en hel arbeidsdag. Dette er bnr. 191 fra verftet og er designet av Solstrand Trading.

Multi Electric er første fullelektriske servicebåt og er utviklet for å utføre service, support, frakte- og slepeoppdrag for havbruksnæringen. Den har en batterikapasitet på 1050 kWh, noe som gjør den til ledende i dagens serviceflåte. Batteripakken sammen med fartøydesign og det elektriske framdriftsmaskineriet sparer miljøet for 520 tonn CO2 per år, som tilsvarer et utslipp på rundt 215 personbiler. Nybygget har fått støtte fra Enova, noe som ifølge rederiet er en forutsetning for å gjennomføre slike innovative prosjekter.

SEKS NYBYGG I ÅR

– Multi Electric er det første fartøyet FSV Group får overlevert i år, og innen kort tid vil søsterskipet være klart. Totalt seks fartøy er planlagt overlevert i 2023 hvor alle vil ha et lignende elektrifisert framdriftsmaskineri. FSV Group har opplevd en kraftig vekst siden etableringen i 2011 og selskapet vil ha totalt 22 fartøy i drift når 2023 er omme. Parallelt med et intenst nybyggingsprogram, bygger rederiet også om noen av de eksisterende fartøyene til hybrid framdriftslinje. Vi jobber hardt for å beholde en ledende posisjon innen elektrifisering av serviceflåten i næringen, og da er en slik omstilling nødvending, sier daglig leder i FSV Group, Arild Aasmyr.

STRENGE KRAV

Kåre Sletta, daglig leder ved Sletta Verft sier det er svært hyggelig å få levere enda et fartøy til FSV.

– Vi er stolt over å få levere moderne og miljøvennlige servicefartøy til FSV Group. FSV stiller meget strenge krav til kvalitet, finish og leveransepresisjon. Vi ser på det som en stor tillitserklæring at de igjen valgte å bygge hos oss, legger han til.

UNIK LØSNING

– Multi Electric er vår femte hybride leveranse til FSV. Den har i tillegg fått en helt ny unik løsning basert på to batterisystem på hele 525 Kwh tilkoblet hver sin DC multigrid tavle. Dette for å oppnå minst mulig tap i systemet mellom batteri og forbrukere. Denne båten har kapasitet til å kunne operere en hel arbeidsdag, da den lader via landstrøm på natt. Skal det i spesielle situasjoner være behov for ekstra strøm har den en dieselmotor på 425 Kw som back-up. Nå ser vi frem til å levere fem nye FSV båter i løpet av året. Elmarin ønsker nok en gang å takke FSV Group AS og Sletta Verft AS for tilliten med å bli valgt som leverandør for fremtidens servicebåter, sier daglig leder i Elmarin AS, Geir Gustad. Les hele omtalen her.

