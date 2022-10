Multi Explorer – det største fartøyet i flåten

FSV Group fikk 15. juli overlevert nybygget Multi Explorer fra Sletta Verft. Dette er bygg nummer 198 fra verftet og er et 26,38 meter langt hybriddrevet frakte- og servicefartøy som skal jobbe innen oppdrettsnæringen.

Nybygget er designet av Solstrand Trading i Tomrefjord med betegnelsen S-2712-SH og er så langt det største fartøyet i flåten til FSV Group.

Multi Explorer er spesielt utviklet for tyngre frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen. Fartøyet får den største batteripakken på denne typen fartøy på hele 360 kWh. Batteripakken sparer miljøet for 290 tonn CO2 per år, som tilsvarer utslipp fra rundt 160 personbiler om det brukes en gjennomsnittlig kjørelengde på 15.000 kilometer i året. Batteripakken er klimanøytral etter en måneds drift.

STOR KAPASITET

Det nye fartøyet har sju lugarer, stort lasterom på 190 kubikkmeter og har ROV-system med mulighet for boring av bolter ned til 300 meter. Videre er det lagt stor vekt på økt kapasitet og på å ta i bruk nyvinninger av utstyr, systemer og løsninger for trygge og effektive operasjoner om bord.

FSV Group ble etablert i Molde i 2011. Selskapet har et mål om en kraftig vekst av flåten og har en rekke båter under bygging ved flere norske verft. Multi Explorer går rett inn på en langsiktig avtale med et stort oppdrettsselskap.

TILLITSERKLÆRING

Kåre Sletta, daglig leder ved Sletta Verft sier at det har vært svært hyggelig å få kunne bygge enda et fartøy for FSV Group.

– Molde-rederiet satser på store og avanserte fartøy med en svært høy standard, og vi ser på det som en tillitserklæring at de fortsetter å benytte seg av vår skipsbyggingskompetanse. Dette er det mest avanserte og dyreste servicefartøyet vi noensinne har bygget, legger han til. Les hele omtalen her.

