Myklebust returnerer til Hydroniq

Nybygget, nummer 77 er den tredje i en serie av tre nybygg som Myklebust Verft bygger for Sølvtrans.

Myklebust Verft har inngått kontrakt med Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers om levering av et skrogintegrert sjøvannskjølingssystem til et fartøy som verftet bygger for brønnbåtrederiet Sølvtrans.



Marine kjølesystemer anvendes til å redusere temperaturen til skipets hovedmotor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, slik man unngår overoppheting av motoren og andre kritiske systemer.



Nybygget, nummer 77, er den tredje i en serie av tre nybygg av Kongsberg NVC 389 design med 4 000 kubikkmeter lastekapasitet som Myklebust Verft bygger for Sølvtrans, som er verdens største brønnbåtrederi for transport av levende laks og ørret. Hydroniq Coolers har tidligere mottatt bestillinger for å levere det marine kjølesystemet til nybygg nummer 75 og 76.



MÅTTE KJEMPE

– Selv om vi allerede har blitt tildelt kontraktene for nybygg nummer 75 og 76, måtte vi kjempe for å vinne det tredje fartøyet i serien også. Myklebust Verft og Sølvtrans hever kontinuerlig lista for leverandørene deres, noe som gjør oss enda mer bestemt på å levere i henhold til forventningene deres. Vi er derfor svært stolte over å ha vunnet denne avtalen også, sier Arnt Ove Austnes, salgssjef hos Hydroniq Coolers.



Hydroniq Coolers skal levere selskapets «Rack» sjøvannskjøler til brønnbåten. Denne typen sjøvannskjøler skiller seg fra andre kjølesystemer ettersom den er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom, som frigir verdifull plass i maskinrommet.



BEDRE KJØLING

– Brønnbåter opererer typisk med stor last og liten fremdrift. Erfaringen vår er at Hydroniq Coolers’ skrogintegrerte Rack system gir bedre kjøling enn hva en tradisjonell bokskjøler gjør under slike forhold, sier Tor Inge Nordmo, prosjektleder hos Myklebust Verft AS.



Etter planen skal brønnbåten leveres i andre kvartal 2022.



Hydroniq Coolers skal produsere og sammenstille sjøvannskjølerne ved selskapets hovedkvarter utenfor Ålesund og levere det til Myklebust Verft i Gursken in Møre og Romsdal. Hydroniq Coolers har ikke oppgitt verdien på kontrakten.

Hydroniq Coolers’ salgssjef Arnt Ove Austnes. Foto Hydroniq