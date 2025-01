Myklebust Verft bestiller sjøvannskjølere til to subseafartøy

Hydroniq Coolers

Hydroniq Coolers AS er leverandør av kjølevannsløsninger og varmevekslere til skipsbyggingsmarkedet og utvalgte landbaserte anlegg.

Selskapets hovedprodukter er Hydroniq RACK og Hydroniq PLEAT som begge tilbyr svært konkurransedyktige drift- og vedlikeholdsvennlige løsninger for sjøvannskjøling.

Navnet «Hydroniq» henspiller på temperaturregulering ved bruk av væske.

Nybygg nr. 82 ved Myklebust Verft er en «energy subsea construction vessel» (ESCV) som vil være det første av sitt slag som kan utføre tyngre konstruksjonsarbeid innenfor både havvind og subsea med netto nullutslipp. Nybygget er banebrytende og tar i bruk en rekke løsninger der energiforbruket nær halveres i forhold til sammenlignbar tonnasje i dagens marked, samt møter fremtidens krav til nullutslipp. Fartøyet blir utrustet med dual-fuel metanolmotorer i kombinasjon med batteripakker.Nybygg nr. 83 er et fartøy som skal utføre inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid (IMR) under havoverflaten. Skipet vil ha dual-fuel metanolmotorer i kombinasjon med batteri for energilagring og et regenerativt energisystem. Fartøyet er anslått å oppnå 90 prosent utslippsreduksjon når den går på biometanol og 30 prosent lavere forbruk enn nåværende IMR-fartøy når det bruker konvensjonelt drivstoff.– Dette er virkelig nestegenerasjons subseaskip. Å kunne støtte disse innovative prosjektene med teknologien vår er en flott erfaring for teamet vårt. Vi liker å tro at det er en bekreftelse på kvaliteten på sjøvannskjølingssystemet og leveranseevnen vår, som Myklebust Verft kjenner svært godt, sier Magnar Kvalheim, salgssjef hos Hydroniq Coolers.Som del av kontrakten skal Hydroniq Coolers levere selskapets Pleat sjøvannsvekslere til begge fartøy. Pleat-kjølerne anvendes for å redusere temperaturen til skipets hovedmotor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, og dermed unngå overoppheting av motoren og andre kritiske systemer.Pleat-kjølerne skal bidra til sentralkjøling av fartøyets viktigste motorer, inkludert hovedmotoren, fremdriftssystemet og andre støttesystemer, gjennom bruk av sjøvann.Den patenterte Pleat-kjøleren bygges i titan og er en modulbasert kjøler fra sjøvann til ferskvann. Pleat-designet gir et pålitelig produkt som reduserer vedlikeholdsbehovet betraktelig. Når vedlikehold er nødvendig, kan det utføres enkelt og raskt. Vedlikehold av Pleat-kjøleren involverer demontering, høytrykksspyling og montering av noen få robuste elementer.Sammenliknet med tradisjonelle varmevekslere tilsvarer ett Pleat-element omtrent 15 plater. Mens rengjøring av en tradisjonell varmeveksler kan ta svært langt tid, kan én person rengjøre Pleat i løpet av en times tid.– Et annet viktig trekk med Pleat-systemet vårt er at det er svært energieffektivt. Det er åpenbart en god match for miljøprofilen til disse imponerende skipene, legger Magnar Kvalheim til.Hydroniq Coolers skal produsere og sammenstille utstyret ved selskapets hovedkvarter på Ellingsøy utenfor Ålesund og levere det til Myklebust Verft i Gursken kommune i Møre og Romsdal. Selskapet har ikke oppgitt verdien på kontrakten.