Myklebust Verft signerer skipsbyggingskontrakt

Myklebust Verft

Etter over 100 års drift, har Myklebust Verft lang og solid erfaring både innan nybygg og service, reparasjon og ombygging av fartøy.

Verftet tilbyr fasilitetar for dokking opp til 15.000 tonn - til dømes subsea konstruksjonsfartøy, ankerhandterarar, seismikkfartøy, brønnbåtar og fiskefartøy.

At dei tilsette både utfører serviceoppdrag og samstundes byggjer nye fartøy gjev ein unik kompetanse som kjem kundane til gode.

Levering av skip frå Gurskebotnen er planlagt til årsskiftet 2025/2026Nybygget vil bli bygg nummer 79 levert frå verftet, og klasses av Bureau Veritas.Designer av skipet er SALT Ship Design, og er av typen SALT 0364.– Dette er svært gledeleg for alle oss på Myklebust, seier CEO Kristin Hide. Vi har sett fram til å få eit nybygg inn i vår portefølje av prosjekter, og dette vil gi oss en større stabilitet på ordresida. I prosjektet har vi med oss ei rekke lokale leverandørar av både utstyr og tenester frå den maritime klynga. Fartøystypen er innanfor et segment som Myklebust har lang erfaring med, og vi ser verkeleg frem til å komme i gang med oppgåva for fullt, seier CEO Kristin Hide.