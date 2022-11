Nå skal de døpes

Havila Capella døpes i Fosnavåg 8. november og Havila Castor i Ålesund 14. november Foto: Havila Kystruten.

Havila Kystrutens skip Havila Capella og Havila Castor skal døpes på Sunnmøre i november.



Havila Kystruten, den nye aktøren på den klassiske kystruten mellom Bergen og Kirkenes, har satt i drift sine to første av totalt 4 skip. Havila Capella og Havila Castor har allerede tilbakelagt flere nautiske mil opp og ned den vakre norskekysten.



BYGGET FOR FREMTIDEN

Skipene er bygget for fremtiden, og er de mest miljøvennlige skipene langs norskekysten. Med en batteripakke på 6,1 Megawattimer (MWh), verdens største batteripakke på et passasjerskip i dag, kan skipene seile inntil 4 timer på ren batterikraft. I kombinasjon med flytende naturgass (LNG), reduseres CO 2 -utslipp betydelig, med opp mot 40 prosent og NOX-utslipp med 90 prosent sammenlignet med tilsvarende skip som bruker tradisjonelt fossilt drivstoff.



– Neste år fyller hele Norges kystrute 130 år, og vi er stolte av å være en del av denne historien med de mest moderne og miljøvennlige skipene på ruten, sier administrerende direktør Bent Martini.



DØPES I FOSNAVÅG OG ÅLESUND

Havila Kystrutens første skip i drift var Havila Capella, som tidligere i år mottok «Next Generation Ship Award» under Nor-Shipping-messen på Lillestrøm. Skipet skal døpes tirsdag 8. november utenfor Havilas hovedkontor på Mjølstadneset i Fosnavåg.



– Vi ser veldig frem til å få en offisiell dåp for våre to skip. Det vet vi det er mange som har ventet på, både langs kysten, og ikke minst våre egne ansatte, sier Martini.



Havila Castor døpes i Ålesund mandag 14. november.



– Vi har lagt opp til program på forskjellige steder, med inviterte gjester, underholdning og selvfølgelig åpent skip for de som ønsker å komme om bord og bli bedre kjent med skipene våre, sier Martini.



– I tillegg vil alle som kommer innom på dåpsdagene får gode tilbud på reiser med oss langs norskekysten.



Havila Capella vil ankomme Ålesund senere enn i normal rute tirsdag 8. november, grunnet dåpsarrangementet i Fosnavåg, men vil ha avgangstid som normalt kl. 20.00. Havila Castor følger sin regulære ruteplan mandag 14. november.



LOKALE STUDENTER BIDRAR

Elever fra kokke– og servitørlinja på Herøy vidaregåande skule vil under arrangementet i Fosnavåg bidra med å bake kanelsnurrer basert på oppskriften fra Berbusmel i Bodø som benyttes daglig om bord på Havila Kystrutens skip. Kanelsnurrene elevene baker får besøkende gjester smake og nyte av under dåpsarrangementet. I tillegg vil elevene få en unik mulighet til å være med på driften av kjøkkenet og restauranten om bord, og bistå Havila Kystrutens besetning.



– Å gi den neste generasjonen kokker og servitører en liten smakebit på arbeidslivet håper vi vil være med å gi de ytterligere motivasjon for videre utvikling innen et spennende fagområde og utviklende for arbeidsmiljøet på våre skip. Det vil være til god hjelp for oss denne dagen i Fosnavåg, og vi er takknemlige for at Herøy vidaregåande skule tok utfordringen på strak arm, sier Ole Christian Sivertstøl, leder for hotelldrift i Havila Kystruten.