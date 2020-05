Nå starter SeaDream opp igjen med Norges-cruise

Luksusskipet SeaDream 1 settes i trafikk på norskekysten fra 20. juni. Foto: SeaDream

Norskeide SeaDream Yacht Club ser ut til å bli første rederi som starter opp igjen med cruisetrafikk i Norge etter korona-stoppen. Selskapets skip SeaDream 1 settes i trafikk fra Bergen 20. juni, i første omgang kun for norske gjester.



Rederiet, som eies av Atle Brynestad, har som andre cruiserederier hatt sine skip i opplag de siste månedene. SeaDream 1 har en tid lagt til kai i Ålesund, og nå har rederiet laget et helt nytt cruiseprogram for dette skipet for sommeren og høsten.

Sju og 12 dager Den første seilasen starter 20. juni fra Bergen og skal gå langs norskekysten til Oslo. Deretter blir det sju- og 12-dagers turer på norskekysten med utgangspunkt Oslo og Bergen og nordover helt opp til Tromsø nord for polarsirkelen.

Slik planene er nå vil de første reisene mest sannsynlig være kun for norske og eventuelt skandinaviske gjester på grunn av koronarestriksjoner. Senere på sommeren og på turene til høsten kan det bli aktuelt med gjester fra andre land om bord, opplyser rederiet og legger til at de vil komme med mer informasjon i ukene som kommer.

Kjente cruisehavner Skipet vil anløpe havner som Oslo, Rosendal, Bergen, Flåm, Olden, Geiranger, Ålesund, Rørvik, Røst, Lofoten og Tromsø, og muligens også Skagen i Danmark. Første tur går altså fra Bergen 30. juni, mens dette spesielle turprogrammet langs norskekysten foreløpig avsluttes 21. september.



SeaDream har sitt hovedkontor på Billingstad utenfor Oslo, og opererer to like skip: SeaDream 1 og SeaDream 2, som seiler over hele jorden.

Rederiet kaller cruisene sine yachting og opererer i luksussegmentet for voksne og reisevante mennesker. Hvert skip tar kun 112 gjester og har et mannskap på 95. Turene i Norge i sommer har en startpris på 19000 kroner.