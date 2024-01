Navneseremoni på brønnbåt for Intership

Intership ble etablert i 2014 og har erfart solid vekst siden oppstarten.

Selskapet tilbyr en moderne flåte med innovativ teknologi for bærekraftig håndtering, behandling og transport av fisk. Etter overtakelsen av de to siste fartøyene under bygging vil den totale flåtekapasiteten i Intership være på om lag 26,200 m 3 fordelt på elleve brønnbåter, og vil med dette nybyggingsprogrammet være et av de ledende brønnbåtrederiene.

fordelt på elleve brønnbåter, og vil med dette nybyggingsprogrammet være et av de ledende brønnbåtrederiene. Fartøyene opererer i Norge, Chile, Skottland, og i Canada.

I desember 2023 fusjonerte Intership med Aquaship for å danne en av de største og mest diversifiserte globale operatørene av fartøy for bruk innenfor akvakultur.

«Inter Scotia» er designet med stort fokus på fiskehåndtering, fiskevelferd og biosikkerhet. Fiskehåndteringssystemet er levert fra MMC First Process og fartøyet har installert et stort produksjonsanlegg for ferskvann. Ferskvannsproduksjonen av sjøvann blir gjort gjennom omvendt osmose, med en produksjonskapasitet på 5,000 m3 ferskvann i løpet av 24 timer.I forbindelse med navneseremonien ble det invitert til åpent skip for lokale og tilreisende. Her var det stor oppslutning med omvisning, musikk, boller og brus. Gudmor for båten er Juliana Brandal, som er konen til Intership sin Administrerende Direktør, Ole Peter Brandal.I etterkant av navneseremonien ble seremonifølget tatt med ombord i «Inter Scotia» for en liten seilas, og i etterkant gikk skipet direkte til Myklebust verft for installasjon av det nye avlusersystemet FLS Caligus R600. Kombinasjonen av ferskvannsbehandling og lavtrykksbehandling er en effektiv og skånsom metode for fjerning av lakselus og gjelleutfordringer i samme operasjon.– Dette er den andre navneseremonien vi arrangerer på under ett år, og da er det ekstra hyggelig at vi har anledning til å avholde begge på «hjemmebane». Betydningen av å få vise frem våre båter og å fortelle om vår operasjon til lokalmiljøet rundt oss er stor. Da er det selvsagt en stor glede at «åpent skip» førte til at flere hundre tok turen ombord, for å se på båt og utstyr, og for å snakke med mannskap og ansatte. Som jeg har nevnt mange ganger før, så er vår region verdensledende innenfor vårt segment og det er viktig at vi skaper bevissthet rundt dette, både for å vise hvilke muligheter som ligger innenfor brønnbåtnæringen og innenfor havbruksnæringen generelt, sier Ole Peter Brandal, Administrerende Direktør i Intership.