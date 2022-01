NES skal klargjøre kabellegger for nullutslippsdrift

Norwegian Electric Systems AS

Norwegian Electric Systems AS (NES) er totalleverandør av bærekraftige løsninger for Energy Design og Smart Control for et bredt utvalg av fartøy på det globale maritime markedet.

NES jobber for sikrere skipsfart, lavere utslipp og økt verdiskapning for våre kunder.

Selskapet fokuserer på å være en samarbeidspartner og systemleverandør som utformer optimale fremdriftssystemer for fartøy og kontrollsystemer som gir sikkerhet ved hjelp av smart og enkel operasjon.

NES holder til i Bergen og har avdelinger i Ålesund og Egersund.

Som del av kontrakten skal NES levere en komplett batteripakke og oppgradere alle kontroll- og automasjonssystemer om bord på fartøyet, samt utstyre det for landstrøm. NES har ikke oppgitt verdien på kontrakten.– Dette prosjektet symboliserer NES sin kjernekompetanse og -teknologi på ypperlig vis. Kort fortalt skal vi bistå med å oppgradere et fartøy for å muliggjøre store kutt i driftskostnader og utslippsnivåer, sier Geir Larsen, administrerende direktør i NES.«Fjord Connector» er for øyeblikket under ombygging fra et støttefartøy innen seismikknæringen til et kabelleggingsfartøy som skal anvendes til installasjon av fiberoptiske havbunnskabler.Ved å oppgradere «Fjord Connector» med batteripakke, moderne kontrollsystemer og ladeinfrastruktur, vil fartøyet kunne utføre nullutslipps-kabelleggingstjenester. Fartøyet vil lade batteriene når det ligger til kai om natten, benytte hybrid fremdrift når det seiler til havs, for så koble fra alt utstyr for å tillate optimal belastning på generatoren når fartøyet skal påbegynne installasjonsarbeidet. Dette vil muliggjøre kabelleggingsoperasjoner med null utslipp.– Et slikt driftsmønster vil redusere drivstofforbruket betraktelig, med de iboende miljøgevinstene det gir oss. Vi ser frem til å samarbeide med NES for å oppgradere «Fjord Connector», sier Stian Andrè Larsen, daglig leder i Peak Marine Tech AS.NES skal levere utstyret i andre kvartal 2022. Utstyret skal leveres til det polske skipsverftet som er ansvarlig for ombyggingen av «Fjord Connector».– Fra NES’ perspektiv er dette et ukomplisert prosjekt, men likevel et prosjekt som gir ypperlige gevinster til operatøren av fartøyet som er svært opptatt av å kontinuerlig utvikle bærekraftige løsninger til egen flåte og drift, sier Martin Aasheim, salgssjef hos NES.Peak Marine Tech AS er del av Peak Group. Selskapet leverer prosjektledelse for nybygg, redesign og ombyggingsprosjekter, i tillegg til dekksutstyr, inspeksjonsarbeid og undersøkelser. Innovasjon og bærekraft er sentrale deler av Peak Marine Tech sine tjenester og produkter.– Vi er opptatt av å levere de nyeste og mest miljøvennlige løsningene for å støtte våre kunders bærekraftmål og -resultater, sier Stian Andrè Larsen. Peak Marine Tech har kontorer i Bergen og i Groningen, Nederland.NES, som er et datterselskap av HAV Group ASA, som er notert på Euronext Growth i Oslo, skal designe, sammenstille og teste systemene i selskapets hovedkvarter på Godvik utenfor Bergen før de sendes til det polske verftet.