NES skal levere batteripakke til brønnbåt

Norwegian Electric Systems AS

Norwegian Electric Systems er en totalleverandør av lav- og nullutslipps fremdrifts- og kontrollsystemer for en rekke fartøystyper i det globale maritime markedet.

Energidesign – kunnskap om fartøysdrift og kompetanse om integrasjon av de nyeste energikildene gjør bedriften i stand til å designe optimale fremdriftssystemer. Norwegian Electric Systems designer effektive og miljøvennlige løsninger som skaper merverdi for kundene.

Smartkontroll – nye krav og forventninger om mer effektiv og sikker drift krever smartere fartøy. Fleksible programvareplattformer og nye løsninger for navigasjon, automatisering og kontroll sørger for bedre sikkerhet gjennom smarte og enkle betjeningsløsninger.

En engasjert samarbeidspartner som er opptatt av trygg skipsfart, lavere utslipp og merverdi for kundene våre.

Fokuset er å være en samarbeidspartner og systemleverandør som designer optimale fremdriftssystemer og kontrollsystemer som sørger for sikker drift og enkel styring.

NES har hovedkontor i Bergen og ytterligere avdelinger med kjernekompetanse i Ålesund og Egersund, samt et kontor i Istanbul i Tyrkia.

Som del av kontrakten skal NES levere et kontainerbasert energilagringssystem so består av en «Quest» batterilader med 1,250 kW kapasitet; en batteripakke på 994 kWH som kan operere i «peak shaving»-, reserve- og havnemodus; kontrollsystem, transformator, og oppgradering av eksisterende black-out system (BOSS). NES skal også bistå med idriftsettelse av det dekksbaserte systemet.– Vi har levert denne type kontainerbasert energilagringssystem til en rekke fartøy, men dette er første gang vi installerer det om bord en brønnbåt. Det reflekterer akvakulturnæringens økte fokus på energieffektive marine operasjoner for å kutte både driftskostnader og utslipp, sier Siv Remøy-Vangen, administrerende direktør i NES.NES, som spesialiserer seg på bærekraftig energidesign og smartkontroll, skal levere utstyret i løpet av 2024. Selskapet skal lede prosjektet fra hovedanlegget i Bergen.AquaShip/Intership skal installere utstyret om bord brønnbåten «Grip Explorer», som konverteres fra et offshore supplyfartøy til en brønnbåt med lagringskapasitet for 3,500 kubikkmeter levende fisk.– Vi er sikre på at å installere en batteripakke fra NES blir en suksess. Det vil resultere i lavere utslipp, høyere driftssikkerhet og bedre arbeidsforhold for mannskapet om bord. Vi har ingen tvil om at vi har valgt riktig samarbeidspartner på dette prosjektet, sier teknisk sjef Stian Førde og driftsdirektør Nils Otterlei i AquaShip.AquaShip / Intership er et akvakulturservicekonglomerat med hovedkontor i Kristiansund og Hareid, og som tilbyr et omfattende sett med maritime tjenester til verdens ledende lakseoppdrettere. Med en flåte bestående av 40 forskjellige fartøyer, inkludert brønnbåter, støttefartøy, slaktebåter, fôrbåter, servicebåter og tre nye båter under bygging, har selskapet en betydelig tilstedeværelse i Norge, Skottland, Chile, Canada og Irland. Selskapet har som mål å være markedsleder innen fiskevelferd, og tilby tjenester gjennom hele prosessen fra smolt til sortering, behandling og slakting. Gjennom sin høyteknologiske flåte, utstyrt med innovative og toppmoderne systemer, sikrer AquaShip / Intership sikker, miljøvennlig og bærekraftig håndtering og transport av levende fisk.– Markedet for å utstyre eksisterende fartøy med batteripakker er i vekst, og vi er svært fornøyde med å få gjennombruddet vårt i akvakulturnæringen. Vi ser frem til å samarbeide med AquaShip/Intership på dette prosjektet, sier Egil Bremnes, salgssjef i NES.NES er et datterselskap av HAV Group ASA, som er notert på Euronext Growth i Oslo. NES har kontorer i Bergen (hovedkontor), Egersund og Ålesund i Norge, samt i Istanbul i Tyrkia.