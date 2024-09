NES skal levere batteripakke til Rem Offshore CSV

Norwegian Electric Systems

NES er et datterselskap av HAV Group ASA, som er notert på Euronext Growth Oslo. NES har kontorer i Bergen (hovedkontor), Egersund og Ålesund i Norge, samt i Istanbul i Tyrkia.

Norwegian Electric Systems er en totalleverandør av lav- og nullutslipps fremdrifts- og kontrollsystemer for en rekke fartøystyper i det globale maritime markedet.

Energidesign – kunnskap om fartøysdrift og kompetanse om integrasjon av de nyeste energikildene gjør oss i stand til å designe optimale fremdriftssystemer. Norwegian Electric Systems designer effektive og miljøvennlige løsninger som skaper merverdi for kundene.

Smartkontroll – nye krav og forventninger om mer effektiv og sikker drift krever smartere fartøy. Fleksible programvareplattformer og nye løsninger for navigasjon, automatisering og kontroll sørger for bedre sikkerhet gjennom smarte og enkle betjeningsløsninger.

NES er en engasjert samarbeidspartner som er opptatt av trygg skipsfart, lavere utslipp og merverdi for kundene våre. Fokuset vårt er å være en samarbeidspartner og systemleverandør som designer optimale fremdriftssystemer og kontrollsystemer som sørger for sikker drift og enkel styring.

NES, som spesialiserer seg på bærekraftig energidesign og smarte kontrollsystemer for skip, skal levere et kontainerbasert energilagringssystem som inkluderer en «Quest» batterilader, batteripakke på 1 MW, og kontrollsystem. Systemet er i stand til å operere i ulike modus inkludert «peak shaving», «spinning reserve» og havnemodus.– «Spinning reserve» gir ekstra kapasitet som betyr færre generatorer i bruk samtidig som fartøyets DP-klassifisering opprettholdes. Det resulterer i betydelig lavere driftskostnader og mindre utslipp, sier Egil Bremnes, salgssjef i NES.Rem Offshore skal installere energilagringssystemet og tilhørende utstyr om bord CSV-en «Rem Inspector». Skipet er 110 meter langt, 22 meter bredt, har 1 000 kvm dekksområde og er utstyrt med en 150 tonns kran.– Vi har nylig bestilt vårt første netto-null-nybygg som viser at bærekraft og kommersielle prioriteringer går hånd i Rem Offshore. Oppgradering av eksisterende flåte er en annen del av denne strategien. NES har en lang historie med å levere energilagringssystemer til offshorefartøy, og det er årsaken til at vi har valgt dem som samarbeidspartner for «Rem Inspector», sier Lars Conradi Andersen, konsernsjef i Rem Offshore.NES skal levere utstyret i løpet av første kvartal 2025 og lede prosjektet utfra selskapets hovedkvarter i Bergen.– Det er flere måter å redusere energiforbruket fra offshorefartøy, inkludert integrert batterilagring, energistyringssystemer og optimalisertfremdriftssystem. Disse tiltakene kan resultere i både kostnadsbesparelser og lavere utslipp. Rem Offshore er opptatt av å øke drivstoffeffektiviteten og gi kundene sine tilgang til konkurransedyktige og miljøvennlige fartøy. Vi er stolte av å kunne bidra til denne fremtidsrettede tilnærmingen, sier Siv Remøy-Vangen, administrerende direktør i HAV Groups virksomhet for energidesign og smarte kontrollsystemer.