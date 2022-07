Neste generasjons fiskefartøy for Trønderbas

“Nye Trønderbas”:

Lengde: 73,3m

Bredde: 16m

Skipet skal fiske etter pelagiske fiskeslag som sild, makrell og kolmule

Bygges av Westcon Yards på oppdrag fra Trønderbas AS

Westcon:

Har erfaring med ombygging og nybygg av fiskebåter og skip siden 1960– tallet

Er i dag en totalleverandør av løsninger, tjenester og produkter innenfor offshore, energi og maritim industri. Utfører blant annet modifikasjoner og vedlikehold av offshorerigger og skip, samt tjenester og installasjon innen elektro, automasjon og løfteteknikk.

Hovedkontor i Ølensvåg, med verftsfasiliteter i Ølen, Florø, Karmøy og Helgeland

Ivan Ulsund Rederi A/S:

Familierederi med rundt 125 års erfaring innen rederivirksomhet

Forretningsadresse i Rørvik i Trøndelag

Eier og driver i dag fiskefartøyene «Trønderbas» og «Brusøyskjær»

Fartøyene driver pelagisk fiske i Barentshavet, langs norskekysten, i Nordsjøen, vest av Irland og ved Island/Jan Mayen

Rundt 40 ansatte

Salt Ship Design AS:

Salt Ship Design AS er et uavhengig skipsdesignselskap med hovedkontor på Stord

Selskaper har i dag totalt 110 fast ansatte skipsingeniører fordelt på kontorene i Norge, Polen og Serbia

Salt har for tiden 19 design under bygging innen ulike segment, hvorav 12 er for fiskeri– og sjømatnæringen

Westcon Yards har inngått kontrakt med Trønderbas AS om å bygge en Salt Ship– designet kombinert snurper/pelagisk tråler på cirka 74 meter og en største bredde på 16 meter.Skipet skal erstatte eksisterende «Trønderbas», som også ble levert av Westcon Yards i 1999. «Nye Trønderbas» blir neste generasjons fiskefartøy for Ulsund– familien som eier rederiet; en velkjent aktør innen den norske fiskerinæringen. Skipet er designet av norske Salt Ship Design.Nye Trønderbas vil være nr.6 i rekken av Trønderbaser siden den første ble levert av Hommelvik Mekaniske Verksted i 1967.For Salt er det svært gledelig å få være med å designe og utvikle ny Trønderbas. Karl Sandvik, som fortsatt er aktiv innen fiskerisegmentet for Salt, var svært delaktig i forrige Trønderbas, den gang i Vik– Sandvik. Også denne gangen har han vært svært involvert, og det er derfor litt ekstra stas at bekreftelsen på kontrakten kom på hans 80års dag.Ivan Ulsund Rederi AS er glade for å kunne satse på norsk design og bygging ved norsk verft, også denne gangen.– Vi har hatt et meget nært og godt samarbeidsforhold med Sandvik– familien siden slutten av 1980– tallet: Trønderbas nr. 4. (nybygg Brattvåg Skipsverft 1988), Trønderbas nr. 5 (nybygg Westcon 1999), samt Trønderkari (nybygg Voldnes Skipsverft 2002) ble alle designet av Vik– Sandvik AS.Det har vært en lang og lærerik prosess å utvikle den nye Trønderbas sammen med SALT.Både SALT og rederiet har i denne prosessen hatt fokus på at nye Trønderbas skal være mest mulig miljøvennlig og energiøkonomisk, samt at fangsten fra fartøyet skal holde best mulig kvalitet. I tillegg har det selvfølgelig vært fokus på å skape sikre og gode arbeidsforhold for mannskapet om bord.– Et meget godt og behagelig samarbeid med Westcon ved bygging av Trønderbas nr. 5, samt godt kvalitetsarbeid utført av verftet den gangen og god oppfølging etter overlevering, er viktige grunner til at vi har valgt å bygge også Trønderbas nr. 6 hos Westcon, forklarer Styremedlem i Ivan Ulsund Rederi AS, Bernt Ulsund.Samarbeidet mellom Ivan Ulsund Rederi AS og Westcon kan trekkes tilbake til 1977, da daværende Trønderbas fikk bygget shelterdekk ved verftet i Ølensvåg. Nåværende Trønderbas ble levert fra Westcon i 1999.– Vi er glade for tilliten fra Ulsund– familien og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet i årene som kommer. Westcon Yards har alltid vært opptatt av å ta godt vare på kundene sine, og vi er nå svært tilfredse og klare for å levere enda et norsk kvalitetsskip, sier Leder for Nybygg i Westcon Yards, Endre Matre.Westcon Yards har mange tiårs erfaring med bygging av fiskebåter og offshorefartøy. I tillegg er verftet, med lokasjoner i Ølen, Karmsund, Florø og Helgeland, ledende i Nordsjøen i ombygginger og reparasjoner av skip og rigger. Ved disse lokasjonene har Westcon de siste årene investert mer enn 300 millioner kroner i oppgraderinger for ytterligere å styrke sin posisjon inn mot tradisjonelle markeder som fiskeri, industri og forsvar.– Vår strategi er å bygge aktivitet utover offshoremarkedet, og vi er svært tilfredse med at vi gjennom denne kontrakten viser at vi fortsatt er konkurransedyktig innen bygging av fiskebåter. Det er et tøft, internasjonalt marked, og i lag med våre ansatte er vi fornøyde med å kunne høste frukter av det arbeidet som er lagt ned i alle ledd for å øke konkurransekraften, samtidig som vi er ydmyke for den tilliten våre kunder viser oss, forklarer Matre.Partene ønsker ikke å oppgi avtalens verdi.