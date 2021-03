New Havyard Ship Technology endrer navn

Havyard Leirvik – Verftet ved Sognefjorden. Foto: Håvard Breidvik.

New Havyard Ship Technology AS endrer navn til Havyard Leirvik AS. Navneendringen er en naturlig konsekvens av den tilbakelagte omstruktureringen av verftsvirksomheten, og som en følge av endret strategi for selskapet fremover.



Verftet er ett av flere selskap som inngår i Havyard Group konsernet. Havyard Leirvik er ledende på installasjon av utslippsreduserende teknologi på skip, og søker å ta en aktiv rolle i det videre arbeidet med å redusere utslippene i skipsfarten. I tillegg vil verftet tilby tjenester innen service, reparasjon og ombygginger. Daglig leder Karsten Sævik sier at verftet, som feiret sin 100-årsdag i 2018, har også tidligere hatt navnet Havyard Leirvik.



– Verftet er godt kjent som Havyard på folkemunne, så det var et naturlig valg å endre tilbake til Havyard Leirvik.



STRATEGISK PLASSERING

Verftet ligger sentralt plassert ved utløpet av Sognefjorden, ikke langt fra Bergen, og er således strategisk plassert i forhold til skipstrafikken. Verftet har overbygd tørrdokk med gode kaianlegg og krankapasiteter og egner seg derfor godt for operasjoner i dette markedet. Verftet har de siste årene spesialisert seg på utrustning av brønnbåter, elektriske ferger og servicefartøy til havvind, men har også lang erfaring med andre skipstyper.



LEDIG KAPASITET

Havyard Leirvik AS i ferd med å ferdigstille to fartøy til det danske rederiet Esvagt. Disse skal operere som støttefartøy til service av vindturbiner til havs og er fartøy nummer 5 og 6 bygget til denne kunden. I tillegg ferdigstilles to avanserte brønnbåter til rederiet Frøy, også dette fartøy nummer 5 og 6 bygget til samme kunde. Verftet har opparbeidet seg viktig kompetanse på slike fartøy, og vil tilby tjenester innenfor disse segmentene også i fremtiden.



Havyard Leirvik AS er klar til å starte med ombyggingsoppdrag, reparasjoner og servicer ved kai parallelt med nybyggingsaktiviteten fremover. I starten av august 2021 vil det siste nybygget være utdokket og en kan også tilby tjenester i overbygd tørrdokk.