- No er det kysten sin tur

Deltema 1: Sjøvegen, handlar om sjøvegen, eller leia som den viktigaste historiske kommunikasjonsåra langs kysten, og omfattar blant anna kulturmiljø knytt til uthamner, handelsstader og løpsstadar for rute- og lasteskip.

Deltema 2: Naustet – der vi går i land, handlar om bygningar og konstruksjonar som vart bygde i nærleiken av gardsbruk og annan busetnad for å huse robåtar og utstyr for fiske.

Deltema 3: Ferie og friluftsliv langs kysten, handlar om bruken av kysten til ferie og fritid. Etter at ferie vart innført på 1920-30-talet var fritid noko som skulle fyllast med aktivitet. Det omfattar fritidsbygnad, fritidsbåtar, ferieheim og feriekoloniar, sjøbad, hotell og pensjonat.

– Kulturminne og kulturmiljø langs kysten er blant våre viktigaste norske identitetsmarkørar, seier Linda Veiby avdelingsdirektør i samfunnsavdelinga. No er det kysten sin tur til å bli løfta fram!Høyringsfristen er satt til den 2. mai 2024. Bevaringsstrategien for kystens kulturmiljø skal bidra til å finne gode, langsiktige løysingar for bevaring og berekraftig bruk og forvalting.– Vi ønskjer sjølvsagt så mange innspel som mogleg, seier Veiby. - Det er fleire omsyn som skal takast i utforminga av ein slik strategi, og alt frå frivillige lag og foreiningar til privatpersonar, næring og reiseliv vil vi ha stor nytte av å høyre frå.Kystens historie, kulturmiljø og kulturminne var i mange år underkommunisert og lite vektlagt i kulturmiljøforvaltinga. Det var i første rekke bondens historie som var viktig i nasjonsbygginga. Dette har i stor grad endra seg, og i dag er kystkulturen ein tematikk som engasjerer breitt, blant anna gjennom frivillig innsats i dei mange kystlaga rundt omkring i landet.Bevaringsstrategien for kystens kulturmiljø skal leie til at eit større mangfald av kulturminne og kulturmiljø langs kysten blir teken vare på, seier Veiby. Kulturarven skal takast i bruk og integrerast i samfunnsutviklinga på ein god måte. Kulturmiljø med berekraftig bruk og forvalting gjev stader auka bulyst, fleire moglegheiter for næringsutvikling og bidreg til god ressursbruk og sirkulærøkonomi.Bevaringsstrategiane skal «bidra til å strukturere, samordne og organisere innsatsen slik at dei tre nye nasjonale måla vert nådde, med særleg vekt på målet om å ta vare på eit mangfald av kulturmiljø.» Dette skal mellom anna gjerast ved auka samhandling og medverknad, og ved at verkemidla vert koordinerte og sette i samanheng.I strategien er det forslag til tre ulike deltema. Dette er prioriterte område innanfor det omfattande kulturhistoriske emnet kystens kulturmiljø. Dette er forslaga til deltema:I tråd med Meld. St. 16 (2019-2020) om nye mål i kulturmiljøpolitikken, skal bevaringsarbeidet utviklast vidare med fokus på engasjement, berekraft og mangfald. Bevaringsstrategiane skal strukturere innsatsen for å nå desse måla ved å koordinere verkemiddel og involvere ulike aktørar. Strategien skal leverast til Klima- og miljødepartementet innan første september 2024.