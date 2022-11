«Nødstopp» av skip skal bli sikrere og mer effektiv

Da verdens største cruiseskip, Wonder of the Seas, la ut på sin jomfrutur i begynnelsen av mars 2022 var hun først i verden med den nye ABB Ability™ Marine Braking Assistance. Det automatiske bremsesystemet er designet for trygge og jevne nødstopp. Det er et resultat av samarbeid mellom leverandør og eier, initiert på forespørsel av Royal Caribbean Group, forteller ABB i en pressemelding.Etter fullstendige sjøprøver av skipsbygger Chantiers d'Atlantique og aksept fra eieren, er det DNV-godkjente bremsesystemet et eksempel på hvordan teknologi kan utnyttes for å forbedre sikkerheten for skip, sjøfolk og passasjerer.Ved å trykke på en knapp utløses en automatisert bremsesekvens. Den optimaliserer vinkler og kraften til alle Azipod® fremdriftsenheter basert på fartøyets posisjon, kurs og hastighet for å gi maksimal bremseeffektivitet. Det er kritisk at operatørene har tid til å ta seg av andre presserende saker mens de beholder kontroll over styringen.– Vi i ABB er stolte av å introdusere ny teknologi til bransjen for bedre sikkerhet og tilføre verdi for kundene våre. Den maritime bremseassistenten er et godt eksempel på et samskapingsprosjekt hvor vi i samarbeid med Royal Caribbean Group har utviklet en løsning som utgjør en operasjonell forskjell, sier Kalevi Tervo, global programansvarlig i ABBs maritime virksomhet. - Innføringen av en automatisert prosess som forbedrer sikkerheten har spesiell betydning i en tid da myndighetene jobber videre med regelverk for autonome skip.Den maritime bremseassistenten kan sammenlignes med blokkeringsfrie bremser (ABS) som bilførere forventer som standard. Automatisering av bremsesekvensen minimerer også slitasje fra kavitasjon (gassbobler) og oppvarming av bremsetransformatorer på systemene under manuell kontroll.Nødstopp av et skip kan være svært stressende. I motsetning til å bråbremse med en bil, resulterer full gass aktover tap av styreevnen for akselbasert fremdrift. For et fartøy med innkapslede thrustere, tillater nødstopprosedyren mye raskere stopp, med begrenset styreevne, men den krever trinnvise, manuelle handlinger av styrmannen når andre problemer krever oppmerksomheten.- Vi har en lang historie med innovasjon for å forbedre sikkerheten til sjøs. Jeg er glad for at den maritime bremseassistenten debuterer på våre skip, i tett samarbeid med ABB, sier Anders Aasen, Vice President, Global Technical Operations, Royal Caribbean Group.