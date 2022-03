Nok en ambulansebåt fra Maritime Partner

Maritime Partner AS i Ålesund har inngått kontakt om å levere en 22m katamaran til Norwegian Rig Shuttle AS (NRS).



Etter en omfattende anbudskonkurranse har NRS blitt tildelt kontrakt på bygging og drift av den nye ambulansebåten i Sande kommune av Helse Møre. Den nye båten vil bli drevet ut fra ambulansestasjonen på Larsnes.



VELPRØVD MODELL

Båten, en Alusafe Cat 21 bygger videre på ambulansebåten Thea Jensen som ble levert i 2020. Dette er en velprøvd modell som har bevist sine gode sjøegenskaper. Skrogene har effektive, moderne linjer med lav motstand gjennom vannet som har vært utprøvd på flere hurtigbåter med stor suksess. Dette vil redusere effektbehovet på maskineriet og dermed redusere utslippene.



Den nye kontrakten vil ha ytterligere funksjonalitet bygget inn i forhold til forrige leveranse. Båten har egen sykelugar med et fullverdig akuttmedisinsk tilbud om bord, samt en universelt utforma passasjersalong med kapasitet på 30 passasjerer. I tillegg til akuttoppdrag som ambulansebåt, skal fartøyet benyttes i pendlerrute og til transport av brannpersonell og kommunalt helsepersonell.



Norwegian Rig Shuttle AS (NRS) er et privateid rederi fra Gulen kommune i Vestland fylke. Rederiet driver og opererer fartøy innen vakt, passasjer og godstransport. I tillegg eier og driver selskapet to fartøy som går i kontrakt for Fiskeridirektoratet som også er levert av Maritime Partner.



– Vi har svært gode erfaringer i å samarbeide med NRS fra byggingen av de to forrige båtene og at de nå velger oss som leverandør av den nye ambulansebåten er vi selvfølgelig svært glade for, sier Peder Myklebust, CEO i Maritime Partner.



– Vi i NRS er sjølvsagt stolte over å vinne fram i denne konkurransen blant så mange flinke og erfarne aktører og ser fram til å ta fatt på oppdraget. Med høg fokus på sikkerheit, gjennomføring og i tett dialog med kunden er vi sikre på at ambulansebåttenesta vil bli utført på ein god måte», seier dagleg leiar Kjetil Hantveit



MILJØVENNLIG

Hele båten som er bygget i miljøvennlig og resirkulerbart aluminium. Den vil bli utrustet med Volvo motorer med IPS fremdriftssystem. Motorene er utrustet med det siste i renseutstyr (SCR) og oppfyller de strengeste utslippskravene fra nasjonale og internasjonale myndigheter (IMO Tier 3 krav).



Båten er utstyrt med hydraulisk landgang i baugen, samt båreheis akter. Dette gir god tilgang til både lave og høye kaier fra baug og begge sider akter.



– Tilgjengelighet og fleksibilitet og ytterligere miljøkrav har vært nøkkelord i videreutviklingen av dette fartøyet. Et viktig verktøy her vil være båtens båreheis og hydraulisk landgang på fordekket, der tilkomst for transport av pasienter kan foretas fra for eksempel flytebrygger og helt opp til høye kaier, sier Henrik Myklebust, Area Sales Manager i Maritime Partner.



UTRUSTET MED DET SISTE

På babord side er det en romslig passasjerlugar med inngang både fra for og akterdekk. Mannskapet har eget hvilerom. Sykelugaren med separat inngang fra akterdekket har utstyr for akuttmedisinsk behandling iht kravene fra Helseregionen. Båten er utrustet med det siste innen navigasjon, kommunikasjon og overvåkning og er sertifisert etter Sjøfartsdirektoratets regler for liten kystfart (fartsområde 5). Designet er av Arne Lindstøl ved Lindstøls Skip og vil bli bygget ved Maritime Partners verft i Ålesund.



– Vi er veldig stolte av å ha fått ytterligere en båt av dette designet, sier Peder Myklebust, CEO i Maritime Partner. Sammen med konstruktør og reder har vi utviklet denne båttypen til å være noe av det beste innen ambulansetjeneste til sjøs.





Hoveddimensjoner Alusafe Cat 21

Største lengde 22,90 meter

Total bredde 7,80 meter

Ant. passasjerer/

mannskap 30/2

Fart 28 knop

Motor/fremdrift Volvo IPS 900

Byggemateriale Aluminium



Maritime Partner