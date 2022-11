Nor-Fishing 2024 blir tredagersmesse

Fra Nor-Fishing i år. I 2024 blir messen arrangert over tre dager. Foto: John Inge Vikan.

I 2024 arrangeres Nor-Fishing over tre dager, fra tirsdag 20. til torsdag 22. august. Det har styret i Stiftelsen Nor-Fishing besluttet, etter et sterkt ønske fra utstillerne over tid.



Både Nor-Fishing og søstermessen Aqua Nor kommer til å gjennomføres over tre dager i fremtiden. Styret deler utstillernes inntrykk av at dette kommer til å øke kvaliteten på messen i sin helhet – og gi tre kompakte og fullspekkede dager med Nor-Fishing-opplevelser.



— Det er spennende å presentere denne nyheten for utstillerne våre, som har ønsket seg denne endringen over tid. Vi ser frem til tre produktive messedager, og gleder oss til det vi mener blir tidenes beste utgave av Nor-Fishing, sier Kristian Digre, daglig leder i Stiftelsen Nor-Fishing.



ÅPNINGSTIDER OG STUDENTDAG

Åpningstidene for de tre messedagene kommer til å være som tidligere: Dørene til Trondheim Spektrum åpner klokken 10:00 og lukkes 17:00.



Fredag, kjent som studentdagen, har vært en viktig dag for rekruttering i bransjen. Siden fredag utgår som messedag flyttes studentdagen til torsdag, og denne endringen vil forhåpentligvis skape enda flere gode møter mellom de som er etablert i bransjen og fremtidens skarpeste hoder innen fiskerinæringen.,,



KICKSTARTER MESSEN

Nor-Fishing-konferansen sparkes i gang mandag 19. august – og konferansens fagprogram fortsetter deretter gjennom messedagene i Trondheim Spektrum.